Gigantikus bukások Wimbledonban

Wimbledon sztárjait sokminden kiborítja, főleg a kellemetlen szabályok, de a csúszós pálya talán még jobban. A fű nedvessége ráadásul most olyan esésekhez vezet, ami ellen már több esélyes is felszólalt.

Már az első fordulóban is sok játékos, köztük a hazai kedvenc, a korábbi kétszeres (2013, 2016) wimbledoni tornagyőztes, Andy Murray is rendkívül csúszós pályára panaszkodott, és a vezetőbírónak jelezte, hogy szerinte a pálya veszélyes. Murray el is esett, de végül folytatni tudta a mérkőzést.

Nem járt ilyen jól viszont Serena Williams, aki eddig hatszor nyerte meg a wimbledoni tornát. Az amerikai játékos 2000, 2002, 2008, 2009, 2012, és 2016 után idén biztosan nem nyer, mivel az első fordulóban elcsúszott, és megsérült, nem tudta folytatni a játékot.

Így járt a francia Mannarino is, aki a svájci Federer, vagyis minden idők legsikeresebb wimbledoni játékosa ellen kezdte a tornát, de ő is megsérült, tehát feladni kényszerült a meccset. Mannarino egyébként sérüléséig várakozáson felül szerepelt, 2:2-es szett állásig tartotta magát Federer ellen. A kérdésről természetesen kikérték a svájci világklasszis becses véleményét is, aki a tőle megszokott udvariassággal csak ennyit válaszolt:

A szervezők most is, mint mindig, mindent megtesznek a kiváló minőségű pálya érdekében

– nyilatkozta Federer, annak ellenére, hogy ő is többször elesett. Gyakorlatilag szó szerint ez volt a torna rendezőinek válasza is, amikor a pályák minőségéről és a sok sérült versenyzőről kérdezték őket a sajtó munkatársai. A lebonyolítók annyit tettek hozzá, hogy idén a center- és az egyes számú pálya tetejét a megszokottnál gyakrabban kellett zárva tartani, ami a vártnál nedvesebb fűborításhoz vezetett.