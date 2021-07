Egy szégyellős fiú őrjítette meg a Kincsem Park népét

A Magyar Derbyt 1921-ben rendezte meg először a Magyar Lovaregylet. A Lord Derbyről elnevezett verseny minden államban a legnagyobb lovas sportesemény. Ebben a versenyben csak 3 éves mének és kancák indulhatnak. A célja, hogy a tenyésztés számára a legjobb képességű lovat kiválaszthassák. Az 1921-es első Magyar Derby nyerője a magyar tenyésztés büszkeségének, Kincsemnek a leszármazottja, Vatinius volt.

Révai Nagy Lexikona ezzel a szócikkel emlékezik meg a Magyar Derbyről, amelynek a mostani a 99. kiadása, mivel 1945-ben és 1946-ban nem futották.

1926-ig Alagon rendezték a Magyar Derbyt, ugyanis az Újlóversenytér (a mai Kincsem Park) 1911-ben megkezdett építkezése anyagi gondok, az első világháború, a román megszállás, illetve a kommün rémségei – felszántották a lóversenypályát, és bevetették krumplival – miatt sokáig szünetelt. 1916-ban a román hadüzenetet követően az istállókban erdélyi menekültek kaptak szállást. A háború alatt nem építkeztek, a kijelölt futópályákat orosz hadifoglyok töltötték fel, egyengették. A háború után a lakott istállókat az eredeti állapotba kellett visszahelyezni. 1922-ben ismét gróf Csekonics Gyula lett a Lovaregylet elnöke. Legfőbb feladatának tekintve azonnal hozzálátott a háború alatt abbahagyott új budapesti lóversenytér munkálatainak folytatásához.

1923-ban megalakult a Lóversenypálya Építő Rt., számítások szerint 385 000 dollárba került az építkezés. 1924 tavaszára – nincs új a Nap alatt – azonban kiderült, az átutalás nem elég, további 115 000 dollárra van szükség. Majd 1925-ben újabb kölcsönt, 10 millió koronát vettek fel, és – mindent egy lapra feltéve – elzálogosították a Lovaregylet vagyonát.

A kockázatos vállalkozás bejött, minden évben bőséges profittal zárultak a fogadások, és 1925. május 10-én megnyílt az Újlóversenytér. A bejáratig lefektették a Corvin Áruház és a Rókus közötti utcából induló 29-es villamos vágányait. Az Apponyi tértől (ma Ferenciek tere) és az Oktogontól autóbusz indult, a Keleti pályaudvar mellől három külön HÉV-szerelvényt biztosítottak – olvashatjuk Hesp József nagyszerű könyvében, A magyar galoppsport története című monográfiában. (Hesp József Kincsem idomárjának, az angol Robert Hespnek az ükunokája.)

Hát így indult a Magyar Derby, amelynek első győztese tehát Vatinius volt, ez a Pettendi Ménesben született, sárga mén, tenyésztője Luczenbacher Miklós, lovasa pedig Nagy Géza. Vatinius beceneve a nem túl hízelgő Tehén volt, amit a ló nem az alkatával, hanem nyugodt, sztoikus természetével érdemelt ki.

A Magyar Derbyt másfél mérföldes, 2400 méteres távon futják, ami például Overdose-nak túlságosan hosszú volt, ezért is nem szerepel a csodamén a győztesek listáján. Imperiál viszont 1963-ban győzött; Aperianov Zakariás „tanítványát” akkor Németh Ferenc zsoké lovagolta. Az idei versenynek id. Hammersberg Elemér ménje, Eggi's Choice volt a favoritja azok után, hogy megnyerte az Alagi Díjat, bár a babona szerint az, aki győz az Alagi Díjon, sohasem nyeri meg a Magyar Derbyt… Mint ahogy most sem, de erről majd később.

Kőbánya még nem Ascot, de…

A Magyar Derby közönsége ugyan ma még – és már – nem igazán hasonlítható az Ascot Racecourse publikumához, de azért sokat emelkedett a színvonal a húsz, huszonöt évvel ezelőttihez képest. Persze még messze van a két világháború közöttitől, amikor ilyen nevekkel találkozhattunk a tribünön: Dreher Jenő, a legendás sörgyáros, herceg Festetics Tasziló, gróf Pejacsevich Albert és János, gróf Csekonics Gyula (a Lovaregylet elnöke), vagy éppen Horthy Jenő, a kormányzó öccse…

Vasárnap sokan elegáns nyári öltönyben, a hölgyek kalapkölteményekben, nem is kevesen karcsú agárkutyákkal érkeztek a Kincsem Parkba, a VIP-páholyban pedig egyenesen elállt az ember lélegzete – no nem a magaslati levegőtől… Ugyanakkor szép számmal láttunk köldökig kigombolt ingben, ócska farmersortban, szandálban, papucsban, enyhén kapatos állapotban handabandázó fogadókat is, szóval egyszerre rangos társasági esemény és alpári szórakozás a Magyar Derby.

Amely vonzza a hírességeket. A tribünön szembetalálkozunk Oroszlán Szonjával, majd pár méterrel arrébb Oroszlán, a legendás kaszkadőr özvegyével, Balogh Erika művésznővel. Már messziről ránk köszön Pécsi Gábor, az öttusa-válogatott közelmúltbeli szövetségi kapitánya, a házigazda Pécsi István nagybátyja. Természetesen itt van az unokaöcs, a Kincsem Park Zrt. ügyvezető igazgatója is, akinek az apósa, Hammersberg Elemér a Derby favoritjának, Eggi's Choice-nak a tulajdonosa.

Jó ismerősöm a starter, Kovács Botond – akinél magabiztosabban kevesen igazodnak el a magyar lóversenysport történelmének és jelenének útvesztőiben –, és összefutok a néhány éve még zsokénak készülő nagyobbik lányom mesterével, Balogh Istvánnal, az alagi zsokéiskola egykori „professzorával”, akit csak Pityu bá néven ismer a szakma. És aki a közelmúltban kapott életműve elismeréseként Széchenyi-díjat. De csak pár lépést kell megtennem, és máris szembejön velem öttusázó fiam lovasoktatója, Czink György, nem is olyan régen maga is jeles pentatlonista. Nem beszélve Dallos Gyuláról, a díjlovaglás koronázatlan királyáról, a legendás Aktion egykori lovasáról, az Agrárminisztérium jelenlegi miniszteri biztosáról.

Szóval itt van mindenki a Kincsem Parkban, aki életében látott már közelről – vagy csak távolról – lovat.

Még mindig érvényes a babona

A vasárnap délutáni program tartalmas, egymást érik a futamok, közben ritmikusgimnasztika-bemutató, kalapszépségverseny és egyéb nyalánkságok szórakoztatják a szép számú közönséget – már persze, ha éppen nem futnak a négylábúak.

A délután fénypontja a Magyar Derby, a XI. futam, öt perccel hét óra előtt. A táv 2400 méter, angolul másfél mérföld, ami később még jelentőséget nyer. A favorit Eggi's Choice, a remek küllemű pej mént tulajdonosa, Hammersberg Elemér 8000 euróért vásárolta meg két éve egy írországi yearlingárverésen. (A yearling az egyéves csikó neve angolul.)

Eggi's Choice az idei Nemzeti, majd az Alagi Díj fölényes megnyerésével erősítette nimbuszát, az egyetlen apróság, ami ellene szólt, a babona volt.

Nevezetesen, hogy az Alagi Díj győztese mindig kikap a Derbyn. (Nem mindig, de 2012 óta egyszer sem győzött a Derbyn az Alagi Díj nyertese, és az utóbbi húsz évben is mindössze egyszer.)

És pontban öt perccel hét előtt Kovács Botond starter elindítja a futamot, kilő a startgépből a tizenhárom versenyló. Yoyoba, a 9-es rajtszámmal futó ló – nyergében Maronka Gáborral – nagyon vezet, de a másfél mérföldes távon ennek nincs különösebb jelentősége. A célegyenes bejáratánál már együtt a mezőny, Eggi's Choice megindítja az ellenállhatatlannak tűnő hajrát, de nicsak! A 7-es pej mén, Shy Boy, a Szégyellős Fiú tartja a lépést a favorittal, sőt! Fél hosszal meg is előzi, és Nagy Tamással a hátán elsőként száguld át a célvonalon.

Bomba meglepetés, és mégsem az. Hiszen az Alagi Díj győztese nem szokta megnyerni a derbyt…

Nagy Tamás három év után nyert ismét Derbyt, 2018-ban Esti Fény nyergében diadalmaskodott. (A fantasztikus adottságú lovat időközben tulajdonosa, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok eladta egy ausztrál üzletembernek, és azóta Esti Fény sikert sikerre halmoz a távoli kontinensen – tudtuk meg Haál Gábortól, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatójától.)

Elég jól ismerem Shy Boyt, munkában is már többször lovagoltam – mondta az Indexnek Nagy Tamás, a 31 éves zsoké. – Számítottam a jó futására, hogy van benne ennyi képesség, hogy meg tudjuk oldani a Derbyt. Az volt a taktikám, hogy haladjunk az élbolyban, nem leszakadni a vezetőtől, és lehetőleg az első három közül robbantani a célegyenesben. Sikerült. A három évvel ezelőtti győzelmem Esti Fénnyel valamivel nehezebb volt, akkor a végén megszorítottak, most simábban nyertem. Tizenöt éve vagyok zsoké, ez a mostani életem két nagy pillanata közül az egyik.

Pécsi István elégedetten értékelte a Derby történéseit, annak ellenére, hogy apósa lova, a nagy favorit csak második tudott lenni.

Óriási dolog, hogy magyar tenyésztésű ló nyert, ez hitet kell hogy adjon a magyar tenyésztőknek, mindenkinek, aki benne van ebben a versenysportban. Annak ellenére, hogy idén is rengeteg importló volt, két éve pedig 39 lovat hoztak be Írországból, mindegyikkel Derbyt akartak nyerni, de csak egy második helyre futotta. Összesen két magyar tenyésztésű lovat láttak arra érdemesnek, hogy elindítsák ma a Derbyn, és az egyik győzni is tudott. Azt azonban el kell mondanom, hogy Shy Boy a világ talán legjobb fedezőménjének, Galileónak az unokája. A vér nem vált vízzé, és remek munkát végeztek a trénerek, Nyulasi Fruzsináék Zala Csabával lent Kakucson, egy vidéki méntelepen. Nagy Tamás zsokénak ez óriási megdicsőülés, aki 2018-as diadala után most tért vissza győzelmesen. Itt mindenki magyar, a tenyésztő, a tulajdonos, a ló és a lovas. No és persze a közönség is, rengetegen látogattak ki a Kincsem Parkba. Rengeteg néző, rengeteg elegáns ember szurkolt és fogadott; amit kitűztünk magunk elé, hogy nőjünk fel a Royal Ascothoz, azt kezdjük megvalósítani.

Az igazgató arról is beszélt, mennyit számít az a 400 méter…

Eggi's Choice nemcsak az Alagi Díjat, hanem a Nemzeti Díjat is megnyerte, de annak a távja csak 2000 méter volt, a Derbyé meg 2400. Hát ennyit számít az a plusz 400 méter, ami Eggi's Choice-nak már túl sok volt. Shy Boy elkerülte a fogadók és a szakemberek figyelmét, de egyértelmű, hogy ez a vasárnap az övé volt.

Ez vitathatatlan. Mint ahogy az is, hogy hiba lett volna kihagyni a 99. Magyar Derbyt.

(Borítókép: Nagy Tamás és Shy Boy. Fotó: Gombkötő Emma / Index)