Fucsovicsnak a vécészünet volt a fordulópont

Fucsovics Márton az Andrej Rubljov elleni 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3-as győzelmével életében először jutott be Grand Slam-tenisztorna negyeddöntőjébe. A 29 éves magyar klasszis wimbledoni sikerét – remek szervái mellett – a jókor jött vécészünetnek tulajdonítja.

Amikor Fucsovics Márton márciusban, Dubajban idén már másodszor kikapott Andrej Rubljovtól, a magyar teniszezőből kitört az elkeseredés:

Remélem, idén többször már nem játszunk!

Aztán milyen az élet: Fucso pályafutásának eddigi legnagyobb győzelmét hétfőn éppen az 5. helyen kiemelt orosz ellen aratta. Úgy, hogy nem is volt kiemelt a jobbkezes nyíregyházi játékos, aki az első magyar Asbóth József (1948) óta, aki bejutott a legjobb nyolc közé Wimbledonban.

Ma az első pillanattól kezdve nagyon jó érzésem volt – nyilatkozta Fucsovics a győzelme után az ATP honlapján. – Jól adogattam, jól mozogtam a pályán, általában jól ütöttem a labdát, sok nyerőt ütöttem, így hát helyén volt az önbizalmam.”

Fucsovics – aki a 48. a világranglistán – több tekintetben is történelmet írt. Ez a mostani a 17. alkalom, hogy Grand Slam-tornán főtáblás, és most először jutott be a negyeddöntőbe. Sőt Taróczy Balázs 1981-es Roland Garros-negyeddöntője óta az első magyar, aki GS-versenyen a legjobb nyolc közé került.

A legszebb az egészben, hogy azt az orosz teniszezőt verte meg öt szettben, akitől az elmúlt egy évben négyszer kapott ki. Persze, ezek a vereségek szorosabbak voltak, mint ahogy a számszerű eredmény mutatta.

Eszembe se jutottak a korábbi összecsapásaink – mondta a boldog magyar játékos. – Ez a mostani egészen más volt. Most ugyanis füvön játszottunk, és nekem nagyon fekszik ez a felület. Andrejnek pedig nem a gyep a legerősebb pályája. Mindig csak a következő pontra összpontosítottam. Megragadtam az esélyeimet, nem adtam fel, ez volt a győzelem kulcsa.

Pedig úgy tűnt, hogy elmegy a meccs Fucsovicsnak. Rubljov 2-1-re vezetett, és magabiztosan haladt élete első wimbledoni negyeddöntője felé. Ám ekkor Fucso sorozatban kilenc gémet nyert, 6:0-ra hozta a negyedik szettet, majd az ötödikben is 3:0-ra elhúzott.

A második és a harmadik játszmában volt egy pár balszerencsés szervagémem, amelyekben Andrej nagyszerűen ritörnözött. Aztán a harmadik szett után kivettem a vécészünetemet, és ez teljesen megnyugtatott. Attól kezdve új ember lettem. Úgy szerváltam, mint egy gép, szórtam az ászokat. És amikor a negyedik játszmában először elvettem Andrej szervagémjét, megéreztem, hogy nyerhetek.

Fucso végig nyomás alatt tartotta Rubljovot, gyakran felment a hálóhoz, és a 27 alkalomból 22-szer meg is csinálta a pontot (81 százalék).

A magyar teniszező a negyeddöntőben a szerb Novak Djokoviccsal találkozik. Eddig kétszer játszottak egymás ellen – legutóbb két éve Dohában –, mindkétszer a jelenlegi világelső győzött.

Fucsovics mérlege mostani győzelmével 5/11 füvön, viszont az is igaz, hogy 2011-ben az ifiknél megnyerte Wimbledonban a fiú egyest.

(Borítókép: Fucsovics Márton az orosz Andrej Rubljov ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének nyolcaddöntőjében Londonban 2021. július 5-én. Fucsovics negyeddöntőbe jutott, miután öt játszmában legyőzte Rubljovot. Fotó: MTI/AP/Alberto Pezzali)