Michael Jordan óta először fordult elő ilyen az NBA döntőjében

Chris Paul történelmet írt.

A 36 éves irányítót sokan lesajnálták már, és a többség akkor is csak legyintett egyet, amikor tavaly a Phoenix Sunshoz szerződött. Aztán ahogy pörögtek a mérkőzések az alapszakaszban, úgy cáfolt rá a kétkedőkre, és bizonyította be, hogy még mindig fantasztikus formában van:

16,4 pontja mellett 4,5 lepattanót szedett, 8,9 asszisztot adott, és 1,4 labdát szerzett átlagban mérkőzésenként.

Ehhez persze az is kellett, hogy az első pillanattól fogva megtalálja az összhangot a Suns két üdvöskéjével, Devin Bookerrel és Deandre Aytonnal. A trió végül a Nyugati főcsoport második helyére evezte be a csapatot, majd a rájátszásban sem lassított. A Los Angeles Lakerst 4–2-re, a Denver Nuggetset 4–0-ra, a Los Angeles Clipperst pedig 4–2-re verték meg. A Suns ezzel története során harmadik alkalommal jutott be az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) nagydöntőjébe.

A phoenixiek 1976-ban és 1993-ban is elvesztették a finálét, ám most egy lépéssel közelebb kerültek első bajnoki címükhöz, miután a Milwaukee Bucks elleni, négy győzelemig tartó párharc első találkozóját 118–105-re megnyerték.

Bár Deandre Ayton is óriásit kosarazott – 10 mezőnykísérletéből 8 jó volt, és végül 22 ponttal és 19 lepattanóval zárt –, a másodvirágzását élő Chris Paul teljesítménye mellett sem lehet elmenni szó nélkül.

A zseniális irányító élete első NBA-döntőjében 32 pontig és 9 asszisztig jutott, ezzel Michael Jordan óta ő az első játékos, aki legalább 30 ponttal és 8 gólpasszal mutatkozott be a fináléban. Egyúttal megelőzte LeBron Jamest, és Steve Nash és Kareem Abdul-Jabbar után ő a harmadik legidősebb játékos, aki 32 pontig és 9 asszisztig jutott a döntőben.

Persze a java még csak most jön, az évek óta sikerre éhező Bucks aligha hagyja, hogy a Suns könnyedén szerezze meg története első bajnoki címét.

NBA

Eredmény, rájátszás, döntő

Phoenix Suns (2. helyen kiemelt)–Milwaukee Bucks (3.) 118–105

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0

