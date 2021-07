Milliárdokkal verték át a Juventus volt edzőjét

Rendőrkézre került csütörtökön az az indonéziai bróker Jakartában, aki több millió euróval megkárosított olasz szövetségi kapitányokat. Leginkább Antonio Conte szívhatja a fogát, aki jelenleg munkanélküli, mégis 30,6 millió eurót csaltak ki tőle – számolt be a történetről az Ansa.it.

Az oldal szerint Massimo Bochicchio mintegy 30,6 millió eurót csalt ki az olasz trénertől, aki friss Inter-bajnoknak mondhatja magát, korábban pedig a Juventusszal és a Chelsea-vel is sikereket ért el, és az olasz válogatottat is irányította. A bróker Marcello Lippit is átverte, azt azonban nem tudni, hogy mennyivel.

Massimo Bochicchio ellen pénzmosás miatt adott ki nemzetközi elfogatóparancsot egy milánói bíró. A bróker ugyanis egy éve már, hogy elhagyta Olaszországot. Jelenleg Indonéziában van, és kiadási kérelmet nyújtanak be ellene.