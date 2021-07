A plafont is letépné: így lett Hosszú Katinkából Iron Lady

Az Index Sportcast e heti adásában a Katinka The Movie című dokumentumfilm rendezőjével, Pálinkás Norberttel beszélgettünk.

Egy közel kétéves beszélgetéssorozat után kötélnek állt Hosszú Katinka: film készül a háromszoros olimpiai, többszörös világ- és Európa-bajnok úszóklasszis karrierjéről és életéről. A Katinka The Movie című dokumentumfilm forgatását 2020 januárjában kezdték, és jelenleg is tart, igaz, már a hajrában van. A mozivászonra is tervezett alkotás év végén, jövő év elején debütálhat – árulta el a rendező, Pálinkás Norbert.

Az úszás speciális sportág, a vízpartról természetesen egyszerű felvételeket készíteni, de a medencében való forgatás okozott bonyodalmakat, árulta el Pálinkás Norbert.

Azt találtuk ki, hogy búvár úszik Katinka mellett, és felveszi, ahogyan tempózik. A búvár azonban nem tudott olyan gyorsan úszni a víz alatt kamerával, mint Katinka a felszínen. Ezért hét ember tolta egy fahrtkocsin a búvárt. Nyolc lámpa a víz alatt, legalább annyi fölötte is. Pénzt, paripát, posztót nem kímélve mindent beletettünk. Ha nemzetközi színvonalú dokumentumfilmet akarunk készíteni, az nem olcsó.

