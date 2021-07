Megszívja, aki szív az olimpián

Eddig is nyílt titok volt, hogy Kevin Durant, a világ három legjobb kosarasának egyike nagyüzemi módon füvezik, de most, hogy Matt Sullivan megjelentette könyvét (Can't Knock the Hustle), amit úgy írt meg, hogy két éven keresztül napi szinten követte a Brooklyn Nets kosarasait, megtudhattuk: Durant életének olyan szerves része a marihuanaszívás, mint az evés, az ivás, az alvás vagy éppen a kosárlabda. És miután az NBA-ben legalizálták a füvezést, most már nincs is ezzel gond. Az NBA-ben. Tokióban, az olimpián azonban nagyon is lehet.