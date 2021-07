Megfejtettük az angol futballtitkot: EPPP!

Láttuk jönni, már évekkel ezelőtt, de egészen 2013-ig kell visszamenni, hogy megfejthessük az angol futball feltámadásának titkát, amely most az Európa-bajnoki döntőbe jutásban csúcsosodott ki. És a hab vasárnap este nagy valószínűséggel fel is kerül a tortára a Wembley-ben, hiszen Anglia az esélyese az Olaszország elleni finálénak. No de honnan indultak el nyolc évvel ezelőtt? A béka ülepe alól.