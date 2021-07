Kivédte a brazilok szemét a Maracanában, miközben kislánya született

„Nem tudok szavakat találni arra, amit érzek – mondta Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, miután Estéban Ostojich uruguayi játékvezető lefújta a Copa América döntőjét, az Argentína–Brazília összecsapást, amit a vendégek 1–0-ra megnyertek a Maracana Stadionban. – Oly sokszor kellett szomorúan, könnyek között lesomfordálnom a pályáról egy-egy elvesztett döntő után, de tudtam, hogy egyszer sikerülni fog. Ez életem legboldogabb pillanata, ez a csapat nagyon megérdemelte ezt a trófeát.”

Messi a győzelem pillanatában térdre rogyott a kezdőkörben, patakzottak a könnyei, és diadalittas társai a vállukra emelték, majd a levegőbe dobálták csapatkapitányukat.

G R A C I A S pic.twitter.com/A9jbaBTDTv — Leo Messi Fan Club (@LeoMessiFanClub) July 11, 2021

„Annyiszor álmodtam erről a pillanatról. Gondoltam a családomra, a feleségemre, a fiaimra, a szüleimre, a testvéreimre. Annyit szenvedtünk, mindig úgy kellett nyaralásra utaznom a családdal, hogy napokon keresztül csak a legújabb kudarc járt az eszemben. De ennek most vége! Még nem is emésztettük meg mindazt, amit most elértünk, nem is tudatosult bennünk. Ez a mérkőzés bekerül a futball történelemkönyvébe. Bajnokok vagyunk, Dél-Amerika bajnokai, ráadásul Brazíliát vertük meg a döntőben, Brazíliában!”

Antonella Rocuzzo, azaz Senora Messi így köszöntötte férjét az Instagramon:

„Bajnokok vagyunk! Gyerünk, Argentína! Ez az, szerelmem! Istenemre mondom, amiről álmodoztál, az most valóra vált! Mennyire megérdemelted! Alig várom már, hogy újra lássalak, és együtt ünnepeljünk!”

Thiago, Mateo és Ciro, a három Messi csemete így ünnepelte a papát:

THIAGO, MATEO Y CIRO: LA FELICIDAD DE TODO UN PAÍS. 🇦🇷👏🏆 pic.twitter.com/NvDpxlpbQ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2021

Ángel Di María, az egyetlen – győztes – gól szerzője sem bírt az örömével:

„Még mindig nem hiszem el. Mindenki azt mondta, hogy ne térjek vissza a válogatottba, kaptam a kritikákat nyakra-főre. Annyiszor mentünk fejjel a falnak, de ma végre nem a fejünk tört be, hanem a fal! Rodri De Paultól fantasztikus labdát kaptam. Rodri mondta a meccs előtt, hogy figyeljek oda, mert a balhátvédjük olykor elalszik, és most is elaludt, ezt használtam ki.”

Említést érdemel, hogy az argentin válogatott az eddigi utolsó nagy diadalát, a 2008-as pekingi olimpiai győzelmet is Di María góljával aratta. Tizenhárom éve, a Nigéria elleni 1–0-s győzelemnél Messi adta a gólpasszt a Fideónak, a Makaróninak. (Azért becézik így Di Maríát, mert cérnavékony...) Valahogy Így:

Most a Maracanában így lőtte az emelős gólt Edersonnak:

Megható, ahogy Messi vigasztalta egykori barcelonai klubtársát, Neymart, aki hosszú másodpercekig zokogott bajtársa vállán:

Sergio Agüero ezúttal végig a kispadon ült, de cseppet sem irigy a társakra. Egy olyan fotót rakott ki, amelyen a mostani és a 13 évvel ezelőtti ünneplés látható:

Az öltözőben így vigadtak Messiék:

Es el mejor video la historia. pic.twitter.com/IKrG4xRtvk — Messismo (@Messismo10) July 11, 2021

A legnagyobb öröme mégis talán Emiliano Martíneznek, a végig hibátlanul védő argentin kapusnak volt. Neki ugyanis kislánya született otthon Argentínában, miközben a papa éppen megnyerte a Copa Américát a Maracanában...

(Borítókép: Emiliano Martínez tartja a trófeát az Argentína–Brazília-összecsapás után 2021. július 10-én. Fotó: Nelson Almeida / AFP)