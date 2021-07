Mayweather 12 milliót nyert McGregor vereségén

A boksztörténelem egyik legsikeresebb bajnoka 50 000 dollárt tett fel Dustin Poirier sikerére, és miután a Las Vegas-i meccsen az ír bokatörést szenvedett, és hordágyon hagyta el az oktagont, természetesen Poirier győzött. Ettől függetlenül a szakértők azt mondják, addig is Poirier volt a jobb, és mindenképpen győzött volna pontozással, de az is lehet, hogy KO-val.

Mayweather Instagram-posztban osztotta meg győztes szelvényét rajongóival:

Dustin Poirier, thanks for getting me paid!