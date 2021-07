Milák edzés után elindult Tokióba az aranyért

Még a Tokióba indulás napján is edzett a Duna Arénában Milák Kristóf, a 200 pillangó világbajnoki címvédője és a szám világcsúcstartója. Edzője szerint azért volt szükség hétfőn a kora reggeli úszásra és egy kis átmozgatásra is a konditeremben, mert így csak egy edzésnapja marad ki, és talán a repülőn is jobban tud majd aludni, amíg a Budapest–Dubai–Tokió 9500 kilométeres utazás végére ér.

Remélem, kényelmes lesz a 11 óránál is hosszabb repülőutunk, mert Tokióból még Korijamába is el kell jutnunk, olimpiai felkészülésünk utolsó állomására. Szép emlékek fűznek mindkettőnket ehhez a kisvároshoz, ahová 2019-ben azért mentünk el edzőtáborozni, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, szokjuk az időátállást, és háromhetes munka után még egy kicsit versenyezhessünk is a japánok ellen. Áradt a vendéglátók szeretete felénk, lesték a kívánságainkat, igazán jó emberek vettek körül bennünket. A mentalitásuk azóta aligha változott, de a szigorú intézkedések miatt a hangulat biztos nem lesz olyan bensőséges, mint két évvel ezelőtt volt

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci Attila, a Tokióba aranyéremért elutazó Milák mestere.

Tiszta lelkiismerettel

Az edző meggyőződéssel állítja, hogy amikor Tokióban elérkezik az igazság órája, és Kristóf a célba érkezik a 200 pillangó döntőjében, mind a ketten tiszta lelkiismerettel tekinthetnek fel az eredményjelző táblára. Abban a tudatban, hogy minden tőlük telhetőt megtettek közös álmuk megvalósulásáért, bármilyen sorend alakul is ki.

Sok bizonytalansággal, annál is több munkával, olykor súrlódásokkal, máskor az elért eredmények boldogságával telt el az a tizenhat hónap, ami most mögöttünk áll. Nem szeretek nagyokat mondani, de most az csúszik ki a számon, hogy az olimpiai győzelemért az életünket adtuk. Vitathatatlan, és ezt Kristóf több nagy ellenfele is elismeri, hogy a 200 pillangón ő a legnagyobb esélyes. Akiből nem hiányzik a kellő önbizalom, mert tudja, hogy neki áll a zászló. Ő a világranglista éllovasa, az idei 11 legjobb eredményből hat az ő nevéhez fűződik, köztük az első négy. Ennek ellenére is óvatos vagyok, mert a közelmúltban már sok toronymagas esélyest táncoltattak meg az ellenfelei. Úgy tűnik, hogy az első három helyből Tokióban kettőt az európai úszók fognak elcsípni, de azért a japánokat sem szabad kihagyni a számításokból.

Kristóf először, Selmeci harmadszor

Selmeci ezzel az idei rangsorban a negyedik helyen álló Tomoru Honda és a négyszeres világbajnok, emellett olimpiai bronzérmes Daija Szeto ambícióira célzott.

Szetót tavaly októberben három hónapra felfüggesztette a japán szövetség, mert kiderült, hogy házas ember létére szeretőt tart, amit nemcsak erkölcstelen, hanem sportszerűtlen cselekedetnek is minősítettek.

Szeto idei legjobb ideje 1:55.20 perc, amivel csak a 11. a világranglistán, de a 2017-es budapesti világbajnokságon bronzérmes, két évvel később, Kvangdzsuban pedig második helyezett, 27 éves japánban Selmeci szerint ennél sokkal több van.

Olimpiai tűzkeresztség

Kristóf most esik át az olimpiai tűzkeresztségen, én viszont már kétszer is belekóstoltam a versenyek versenyének kavalkádjába – folytatta Selmeci, aki 1996-ban Kiss László megbízását teljesítve Kovács Ágnes felkészítéséért volt felelős, 2000-ben pedig a máltai válogatott edzőjeként utazott el Sydney-be. – A puding próbája viszont számomra is csak most következik. Egy egészen különleges sportoló edzőjeként úgy utazok el Japánba, hogy életem eddigi legnagyobb kihívása csak most vár rám. Szerencsésnek tartom, hogy Kristóf a 4×100-as gyorsváltó tagjaként hangolódhat fel a 200 pillangóra, amelynek a döntőjére július 28-án kerül sor. Az is benne van a kalapban, hogy a döntője után nem sokkal a 4×200-as váltóban is szerepet kap, és amilyen az ő elképesztő regenerációs képessége, akkor is képes lesz mindent beleadni

– mondta befejezésül a sikerkovács Selmeci Attila.

(Borítókép: Derencsényi István / MÚSZ)