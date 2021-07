Wladár hol kalapozik, hol adakozik

Az életének fontos részévé vált szerepvállalásáról most először nyilatkozik az 57 esztendős Wladár Sándor, aki itthon maradva azért szorít, hogy 41esztendővel a 200 háton kivívott moszkvai győzelme után Tokióban újabb magyar olimpiai sikerek szülessenek.

A bajba jutottak oldalán

Mindig is együttérzéssel tekintettem a fogyatékkosággal élőkre, ugyanúgy azokra a honfitársaimra is, akik bajba jutottak, és magukra maradva elvesztették volna a talajt a lábuk alól. Sokszor merült már fel bennem, hogy miért is lettem olyan ember, aki kifogásokat keresve nem fordít hátat a rászorulóknak. akit megindít és tettekre késztet a súlyos betegek látványa. Főleg akkor, ha kórházi ágyukhoz kötött gyerekekről van szó – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Wladár, aki magát a Ments Életet alapítvány humán, vagy inkább humánus „üzenetközpontjának” nevezi, a szervezet egyik lelkes koordinátorának. – Talán, mert éppen ilyennek születtem, és a génjeimben hordozom a felkarolás erényét, de az is lehet, hogy inkább az engem körülvevő világ változtatott meg, és hozta a felszínre azt az énemet, amely három évvel ezelőtt segítségnyújtásra késztetett, és késztet azóta is.