Történelmi küzdelem a Kékszalagon

A keleti medencében mérsékelt vagy gyenge északias szél fúj (10-15 km/h), az északi part mentén gyengébb a légmozgás, a medence északkeleti részén szélcsendes területek is kialakultak. Derült, száraz az idő, a levegő 21, a víz 23 fokos.

Csütörtök reggel fél kilenckor az 53. Kékszalag Balaton-kerülő vitorlásverseny rajtja előtt fél órával ezt az időjárás-jelentést olvashattuk az esemény fantasztikusan informatív honlapján, miközben a balatonfüredi kikötőben éppen a beszálláshoz készülődtünk. Odakint, a parton bömbölt a hangszórókból a zene (mellékszál: vajon miért érzik kötelességüknek valamennyi szabad- vagy zárt téri esemény rendezői, hogy a beszélgetést ellehetetlenítő hangerővel bőgessék a popzenét?) , a Szent Miklós lassan megtelt, majd 9:02-kor ellőtték a versenyt.

Az nem mondhatnánk, hogy kilőttek a rajttól a vitorlások – szám szerint 556-an –, mert majdnem teljes szélcsend honolt a tó északkeleti részén. Ahol történetesen Füred is van.

Holczhauser úr arra is vállalkozott, hogy jósoljon a verseny kimenetelét illetően.

Öt hajó esélyes az abszolút elsőségre a tizenöt katamarán közül, köztük van a tavalyi győztes, Vándor Róbert kormányozta RSM, a tavalyelőtti első helyezett, az Audax Django – a kormánynál Petrányi Zoltánnal –, Litkey Farkas természetesen mindig esélyesként indul, ott van a tízszeres világbajnok Roland Gaebler a Black Jackkel. Váradi Szabó János, a kétszeres győztes a Nanushkával szintén a favoritok közé tartozik, ők 2015-ben és 2017-ben nyertek Kékszalagot, a gyenge szélben ő is győzhet. Úgy gondolom, a rekordot tartó hajónak, a Fifty-Fiftynek ebben a gyenge szélben nincs esélye a győzelemre, legalább nyolccsomós szélre lenne szüksége. A gyenge szél nem jó hír, az viszont igen, hogy nem lesz kánikula, ezért hajnalban lehűl a levegő, és a hideg éjszaka parti cirkulációt indít. A Balaton vize öt-hat fokkal melegebb lesz, mint a levegő, és ez beindítja a parti szél jelenségét.

Ezen a ponton villan be A walesi bárdok örökbecsű sora: „Lágyan kél az esti szél Milford öböl felé…” Arany – alföldi ember létére – pontosan ismerte a parti szelet, és tudta, hogy este a szárazföld felől a tenger felé fúj, hajnalban meg pont fordítva.

Igen, ez így van – folytatta a főtitkár. – Most a rajtnál az a kérdés, ki merre nyit, van, aki északra, van, aki délre. Almádi előtt van egy terület, ahol szinte sohasem fúj a szél, ott ügyesen kell manőverezniük a hajóknak, már most el kell dönteni a stratégiát. Rengeteget számít a rutin, a helyismeret, az áramlásokat, a terepdomborzatot nagyon jól kell ismerni. Egy ilyen tavon, mint amilyen a Balaton is, vannak áramlások, leginkább a tihanyi »csőben«, ami elválasztja a nyugati medencét a keletitől, ha a szél áttolja a víztömeget az egyik oldalról a másikra, akkor az áramlik visszafelé.