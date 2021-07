José Mourinhóék legyőzték Dzsudzsák Balázsékat

A Debreceni VSC Frosinonéban játszott felkészülési mérkőzést az olasz élvonalban szereplő AS Roma ellen vasárnap, és 5–2-es vereséget szenvedett – írja a klub honlapja.

José Mourinho, a rómaiak vezetőedzője az első félidőben pihentette a legnagyobb sztárjait, igaz, az Európa-bajnokságon szereplő Rui Patrício ott volt a kezdőcsapatban, ahogy a 17-szeres olasz válogatott Lorenzo Pellegrini is.

A második félidőben aztán jött Chris Smalling, Edin Dzeko, Henrih Mhitarjan és Stephan El Shaarawy is,

és a 2–1-es félidő után még hármat rúgtak az NB I-be visszajutó Lokinak.

Azért Dzsudzsák Balázsék sem panaszkodhatnak, elvégre rangos ellenféllel tartottak bajnoki főpróbát, sőt Bárány Donát révén ők szerezték meg a vezetést a 4. percben, míg a második félidőben Ugrai Roland is betalált.

Nekünk nem a Roma ellen kell felvennünk a harcot igazán, hanem majd a Honvéd ellen. Folytatjuk a munkát, még mi is keressük az ideális kezdő tizenegyet. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, de természetesen nehéz volt egy ilyen sztárcsapat ellen játszani

– mondta a találkozó után Huszti Szabolcs, a debreceniek edzője.

Felkészülési mérkőzés

AS Roma (olasz)–DVSC 5–2 (2–1)

Frosinone (Olaszország), 1500 néző.

AS Roma: R. Patrício – Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Darboe, C. Pérez, Pellegrini, Zalewski, Mayoral

Csere: Boer, Fuzato, Karsdorp, Smalling, Mancini, Villar, Zaniolo, Diawara, Mhitarjan, Dzeko, Ciervo, El Shaarawy

DVSC: Kosicky – Bévárdi, Deslandes, Baráth P., Ferenczi J. – Varga J., Dzsudzsák – Szécsi, Bódi, Sós B. – Bárány

Csere: M.Nikolics, Kusnyír, Ugrai, Bényei Á., Pintér Á., Tischler, Korhut, Dos Santos

Gólszerző: Mayoral (26.), Pellegrini (31.), Zaniolo (52.), Dzeko (65., 80.), illetve Bárány (4.), Ugrai (54.)

(Borítókép: Varga József (33) és Edin Dzeko. Fotó: Luciano Rossi / AS Roma / Getty Images)