Sokszoros válogatott a BVSC kispadján

Vasárnap elrajtol a NB III 2021-2022-es szezonja, amelyet a BVSC-Zugló átalakult kerettel, új vezetőedzővel és új ellenfelekkel – a tavalyi Keleti csoport után idén a Nyugati csoportba kapott besorolást a csapat –, de változatlan célokkal vár. Egy évvel ezelőtt, bár újoncként kezdtek a vasutasok, majd a szezon végén mindössze két pontra voltak a feljutástól a legjobb második helyezettek összevetésében. Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke a szezonindító sajtótájékoztatón elmondta, hogy ezúttal már egyértelműen a feljutás a cél.

Tavaly 17 év szünet után tért vissza a BVSC a Nemzeti Bajnokságokba, ez az év pedig még a saját várakozásainkat is felülmúlta. Ritka az, hogy újoncként rögtön a feljutásért harcoljon egy együttes. A bajnoki ezüstérem pedig azt is jelenti, hogy az elmúlt négy idényben mindig dobogóra állt az együttes abban az osztályban, ahol elindult. Ezt a sorozatot szeretnénk folytatni idén is, az új vezetőedzőnk segítségével. Nagyon örülünk, hogy ezt az évet már a Tatai úti labdarúgó edzőközpont teljesen felújított környezetében kezdheti meg a csapat, így a körülmények adottak a sikeres szerepléshez – mondta Szatmáry Kristóf.