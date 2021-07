Egy 12 éves fiú lett a labdarúgó Európa-bajnokság legjobb magyar fiatal újságírója

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság már több mint két hete befejeződött, de emléke, felejthetetlen pillanatai még mindannyiunkban élénken élnek. A kontinensbajnokság egy hónapja kivételes élmény volt a sportágért rajongók millióinak. De hála a Gazprom „Football for Friendship” programjának, néhány fiatal szurkoló még ennél is többet, valódi életre szóló élményeket élhetett át a mérkőzések során!

A futball Európa-bajnoksággal együtt véget ért a Gazprom „Football for Friendship” Ifjúsági Nemzetközi Sajtóközpont munkája is, amelyben a bajnokságnak otthont adó országok fiatal újságírói vehettek részt, és tudósíthattak a mérkőzésekről több millió szurkolónak világszerte. A „Football for Friendship” ifjú nagykövetei a program kilenc globális értékének szűrőjén keresztül mutatták be a bajnokság eseményeit, melyek a barátság, az egyenlőség, az igazságosság, az egészség, a béke, a hűség, a győzelem, a hagyomány és a becsület.

Magyarországon 12 fiatal újságíró vett részt a programban, akik az Index egy korábbi cikkében már megosztották tanácsaikat a mobil újságírással kapcsolatban. Az Európa-bajnokság befejeztével a szervezők minden országból kiválasztották a programban résztvevő fiatal újságírók közül a legjobbbat. Itthon a 12 éves Rónaszéki Teóra esett a választás, aki elmondta, nagyon büszke rá, hogy a 2020-as Európa-bajnokságon fiatal újságíróként képviselhette Magyarországot. Ezen elismerés kapcsán készítettünk vele egy rövid interjút.

Miért választottad a sportújságírást?

Minden sportot szeretek, de a kedvencem a futball. Az aktív sportolás mellett szívesen nézem is a sporteseményeket, és innen jött az ötlet, hogy megpróbáljak írni is róluk.

Számodra mi a legérdekesebb dolog az újságírásban?

Véleményem szerint, a legérdekesebb az a lehetőség, hogy élőben lehetünk szemtanúi a mérkőzéseknek, követhetjük a játékot. Különösen felértékelődött ez mostanában, hiszen a járvány idején, volt, hogy zártkapuk mögött zajlottak a mérkőzések.

Milyen élmény volt részt venni az Európa-bajnokság alatt a Gazprom „Football for Friendship” Nemzetközi Sajtóközpontjának munkájában?

Hatalmas élmény volt. A program keretében a 2020-as Európa-bajnokság 11 rendező országának fiataljaival is találkozhattam online és megvitattuk a „Football for Friendship” kilenc közös értékét, valamint különleges találkozókat is tartottunk újságírói képességeink fejlesztése érdekében.

Mit tanultál a 2020-as UEFA Euro 2020 során a Gazprom „Football for Friendship” Nemzetközi Sajtóközpontban?

Rengeteg érdekes dolgot tanultam, sok hasznos újságírói trükköt sajátítottam el, és volt alkalmam egy kicsit megismerni fiatal újságírótársaim életét és kultúráját is.

Mi volt a kedvenc részed a programban?

A kedvenc részem egyértelműen az volt, hogy élőben vehettem részt a meccseken, és utána meg is írhattam a tudósításaimat. Nagyra értékeltem Marina támogatását az Euro2020 Elnökségben, és élveztem a lehetőséget, hogy különleges újságíró-képzést tartottunk Vladislavval.

Mit szeretsz a legjobban a sportújságírásban?

Leginkább a lehetőséget szeretem, hogy élőben követhetem a mérkőzéseket. Emellett azt is szeretem, hogy az újságírás összpontosításra késztet, megköveteli, hogy minden részletre pontosan odafigyeljek, és aztán megpróbáljak egy olyan tudósítást írni az olvasók számára, amely remélhetőleg szórakoztató és örömmel olvassák.

Mit gondolsz, melyek a legfontosabb tulajdonságok, amelyekkel egy jó újságírónak rendelkeznie kell?

Véleményem szerint ahhoz, hogy valaki jó újságíró legyen, érdeklődőnek és tájékozottnak kell lennie abban a témában, amiről ír. Jó hallgatóságnak kell lennie, becsülettel, érdekes stílusban kell írnia, ami az embereket arra készteti, hogy elolvassák az írásait. Én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy figyeljen oda a részletekre, és járjon el sportszerűen!

Minden rendező ország legjobb fiatal újságírói részt vehetnek augusztus végén a bajnokság legszebb góljáért járó díjátadó ceremónián, és csatlakozhatnak Patrick Schick-hez, a bajnokság legszebb gólját szerező labdarúgóhoz. A Bajnokság Legszebb gólja kezdeményezés, egy egyedi NFT-díj, amit Gazprom az Európa-bajnoksággal való partnersége keretében indította útjára.