Szombaton lesz a Balaton-átúszás

Augusztus 7-én, szombaton tartják a 39. Lidl Balaton-átúszást. Az idén eredetileg július 31-re tervezett sportrendezvényt a szeles időjárás miatt egyszer már elhalasztották.

A Balaton-átúszás hivatalos Facebook-oldala szerint a népszerű sporteseményt biztonsággal meg lehet tartani szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján, egyetértésben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal.

A szervezők csütörtöki közleménye szerint a Révfülöp és Balatonboglár között sorra kerülő eseményen az előrejelzések szerint nyárias hőmérsékletre lehet számítani, a déli órákban 29-30 fokkal.

A vízhőmérséklet alacsonyabb lesz az elmúlt hetekhez képest, 23-24 fokos felszíni vízhőmérséklet várható. Szemben a tavalyi átúszás közben 28 fokosra is felmelegedő Balatonnal.

A vállalkozó szellemű úszók idén is nekivághatnak a klasszikus, 5,2 kilométeres távnak, ezúttal is a révfülöpi labdarúgópályáról, ahonnan a szokásos balatonboglári Platán Strand területén található célba fognak most is beérni.

Most szombaton második alkalommal kerül sor a Lidl Balaton-átúszás Féltávra, az úszók itt a boglári Platán Strandról rajtolnak és ide is érkeznek vissza a 2,6 km-es táv teljesítését követően. A féltáv ötlete még tavaly, a koronavírus miatt született meg, miután az uszodák bezárásával kevesebb jóval kevesebb idő és lehetőség adódott a felkészülésre.

2021 újdonsága a Lidl Balaton-áthúzás, a lehetőség, hogy aki szeretné, már SUP-pal is teljesítheti az 5,2 km-es távot. A SUP-osok egy külön folyosón haladnak és a klasszikus táv úszóihoz hasonlóan Révfülöpről indulnak és Balatonboglárra érkeznek.

Ha készül az idei Balaton-átúszásra

Az esemény hivatalos oldalán felhívják az úszók figyelmét, hogy most szombaton várható néhány változás a rendezvény lebonyolításában az eredeti kiíráshoz képest, köztük, hogy

a szervezők igyekeznek az első úszókat már reggel 8 óra előtt elindítani;

a délután várhatóan megélénkülő szél miatt a révfülöpi oldalról a teljes, 5,2 kilométeres távot teljesítők, valamint a SUP-pal Balatont áthúzók legfeljebb 11 óráig ugorhatnak vízbe, valamint szállhatnak a deszkára.

aki Balatonboglárról érkezik úszni, délelőtt 10 óráig óráig tud hajóval elindulni a boglári oldalról, hogy még 11-ig be tudjon csobbanni Révfülöpön a Balatonba;

a szintidő 14:00 órára módosul, tehát eddig az időpontig minden indulónak be kell érnie;

augusztus 8, csütörtök éjfélig lehet előregisztrálni az eseményre

a kormányrendeletben előírt részvételi feltételek ellenőrzése miatt a regisztráció várhatóan több időt vesz majd igénybe, ezért a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy időben érkezzenek, illetve készítsék elő a szükséges dokumentumokat, köztük a személyi igazolványt, a védettségi igazolványt, a sportorvosi engedélyt és az orvosi igazolást;

orvosi igazolást lehet vinni is, ahogy a helyszínen is ki lehet váltani;

az úszófolyosó mentén körülbelül ötven méterenként vitorlások állnak majd, aki elfárad, felkapaszkodhat a hajókra.

Rasovszky Kristóf 57 perc alatt leússza

A Balaton-átúszás 42 éves múltra tekint vissza a hazai szabadidősport kultúrában, a nagy kedvelt sporteseményt 1979 óta évente szerveznek meg, ez idő alatt mindössze négyszer maradt el. A Balaton-átúszás eddigi résztvevői több, mint egymillió kilométert úsztak összesen. A komoly fizikai és lelki felkészülést igénylő esemény keretében tavaly 7705 fő teljesítette az 5,2 km-es távot, a 2,6 km-es Féltávnak 919 résztvevője volt.

Az eddigi 38 átúszás legjobb ideje a férfiaknál a 10 kilométeren csütörtökön Tokióban olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf (57:00 perc), a nőknél pedig a 2012-ben olimpiai bajnok Risztov Éva (1:00:58 óra) nevéhez fűződik.