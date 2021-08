Schmidt Gábor: Beérett az elmúlt öt év munkája

Három arany-, két ezüst-, és egy bronzérmet szereztünk, csakúgy mint Londonban. Viszont most volt több értékes pontszerző helyünk is, hogy mást ne mondjak, negyedik lett egyesben Csizmadia Kolos, férfi 1000 párosban a Nádas Bence, Kopasz Bálint-duó, női kajak 500 párosban Csipes Tamara és Medveczky Erika, K-1 500 méteren Kozák Danuta, kenuban pedig ötödik lett a Balla Virág, Takács Kincső-egység, de tudtunk örülni Lucz Dóra hatodik helyének is K-1 200 méteren. Messze a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottuk a többi országhoz képest, csak érzékeltetve; mi 50 pontot szereztünk, míg a második helyezett Új-Zéland 26-ot, a nagy rivális Németország mindössze 25-öt.