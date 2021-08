Bűnösnek vallotta magát Jorge Navarro, az évszázad doppingbotrányának főkolomposa; 25,9 millió dollárt már vissza is fizetett az általa okozott kár fejében, ennek ellenére – és a vádalku dacára – hozzávetőleg öt év börtön vár rá. Az ügy pikantériája, hogy Navarro nem embereket doppingolt, hanem lovakat, ami azonban ugyanolyan súlyos bűncselekmény, tekintve, hogy az okozott kár talán még nagyobb is, mint az emberdopping esetében. Főleg, hogy az egyik méregdrága versenyló bele is pusztult a tiltott teljesítményfokozó szerek adagholásába.