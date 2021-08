Helebrandt Máté annyit edz, hogy egy év alatt kétszer is körbegyalogolhatná Magyarországot. Az ötödik olimpiája is összejöhet a nyíregyházi sportolónak, aki a megtett kilométereket tekintve a magyar olimpiai csapat Forrest Gumpja volt. De már nem az olimpiai programból törölt félszáz kilométeren, hanem a 15 kilométerrel rövidebb távon.

Első olimpiáján Londonban egyéni csúcsot javítva 32. lett a 20 kilométeres gyaloglásban a nyíregyházi Helebrandt Máté, aki négy évvel később Rióban is javított a legjobbján, és ez már a 28. helyre juttatta. Tokióban ugyan elmaradt az újabb csúcsjavítás, de a 32 éves atléta így is a legsikeresebb olimpiájára gondolhat vissza. Ezúttal már a kegyetlenül hosszú 50 kilométeres távnak vágott neki, és a 60 fős mezőny 17. helyezettjeként 3:57.53 órával később ért a célba. Büszke lehet a harmadik olimpiájára, de máris azt emlegeti, hogy a negyediknek és talán még az ötödiknek a kihívását sem utasítaná vissza.

Tűző napon, végkimerülésig

Magától értetődő, hogy aki félszáz kilométer legyaloglására vállalkozik, ráadásul úgy, mint most Japánban, extrém időjárási körülmények között, annak az edzéseken is jókora távokat kell megtennie. Ráadásul nem lombos fák árnyéka alatt vagy éppen napkelte előtt, máskor pedig naplemente után. Amit az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Helebrandt Máté ehhez hozzáfűzött, az hihetetlenül hangzik, pedig igaz.

Évente 4500 kilométert hagyok magam mögött az edzéseken, és ez körülbelül éppen annyi, mintha egy év leforgása alatt kétszer is körbegyalogolnám egész Magyarországot, amelynek a kerülete egészen pontosan 2246 kilométer. Egyszer talán ezt is ki fogom próbálni, de nekem továbbra is az a nyíregyházi út menti kerékpárospálya a jól bevált terepem, ahol nap mint nap gyalogolok. Nem nevetnek ki, és gúnyos megjegyzéseket sem tesznek az arra járók, sokkal inkább biztatnak, és mostanában még gratulálnak is nekem – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Helebrandt Máté, akinek profi sportolóként a gyaloglás a hivatása, amihez a szükséges hátteret Nyíregyháza városa és a helyi Sportcentrum mellett a támogatói teremtették meg.

Az atlétika mostohagyerekei

Mint a gyaloglók közül szinte mindenki, Máté is előbb a 20 kilométeres távon mérette meg magát, és csak öt évvel ezelőtt érezte magát fizikailag és mentálisan is elég erősnek ahhoz, hogy nekivágjon sportpályafutása első 50 kilométerének. Egy évvel később a londoni atlétikai világbajnokságon kellemes meglepetést okozva hatodik helyen ért célba a „hosszabbik” gyaloglószámban, azóta is 3:43.56 óra az egyéni csúcsa. A helyezése viszont változott, mert utólag egy ukrán ellenfelét doppingolás miatt kizárták, így Máté eggyel előrébb lépve végül az ötödik helynek örvendezhetett. Nem mindig volt azonban kerek az, amit csinál. A 2018-as Eb-n táv közben balszerencsésen rálépett egy eldobott műanyag pohárra, és eltört a lábközépcsontja, egy évvel később pedig a dohai világbajnokságon rosszullét miatt az 50 kilométer feladására kényszerült.

Minket, gyaloglókat sokszor emlegetnek úgy, mint az atlétikai versenyek mostohagyerekeit, mert nekünk nincsenek parádés Gyémánt Liga-viadalaink, a stadionokból kiszorulva a házigazda városok utcáin a járókelők biztatásával igyekszünk a lehető legjobban teljesíteni. Még a célegyenesbe érkezve is ott kell hajráznunk, igaz, az olimpián ennek csak örülhettünk, mert „odabent” a stadionban bántóan üres volt a lelátó – folytatta Máté, aki a versenyzőtársaival együtt már most tudja, hogy olimpián többé nem rendeznek 50 kilométeres gyaloglóversenyeket, új távként a 35 kilométer mutatkozik be Párizsban.

Az olimpián szerepelt négy magyar gyalogló legjobbja arról is beszámolt, hogy miért változtatnak a távon, és a döntéshozók miből indultak ki.

Arra jutottak, hogy az olimpiai televíziós közvetítésekbe nem fér bele egy négyórás gyaloglóverseny követése. Úgy tudni, hogy az új időhatárt a női maratonfutók közepesen jó teljesítményéhez próbálták igazítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a jövőben a 35 kilométeren rajthoz álló gyaloglóknak is 3 órán belül kell célba érniük.

Nyíregyháza büszkesége végül még azt is elmondta, hogy 32 esztendősen is erős indíttatást érez magában ahhoz, hogy három év múlva Párizsban is felsorakozzon a rajtnál, ám azt sem tartja kizártnak, hogy 2028-ban Los Angelesben az ötödik olimpiája is összejöhet. Megerősítheti a törekvésében, hogy az 50 kilométeres táv még aktív világcsúcstartója, a francia Yohann Diniz már a negyvenharmadikat is betöltötte.

(Borítókép: Helebrandt Máté a nyíregyházi városi stadionban 2016. február 17-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)