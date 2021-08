Sikerszámaink száműzetése nagy csapás a magyar sportra

A házigazdák rácáfolhatnak a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatójának jóslatára, de Fábián László jelenleg még tart attól, hogy a japánok Tokióban is megtapasztalt precizitását franciás lazaság váltja fel 2024-ben Párizsban. A helyszínen élte át, ahogy az olimpia rendezői olykor egyetlen betűvel sem voltak hajlandók eltérni a kézikönyvük soraitól, még ha azokat rosszul is értelmezték, ugyanakkor az is igaz, hogy a segítőkészégüket és figyelmességüket 0–24 órában mutatták ki a felkelő nap országa vendégeinek.

Fény és pompa

Udvariasságban és pontosságban nehéz lesz felülmúlni a japánokat, és a mércét csak emelhetik a franciák előtt a kínaiak, akik jövő februárban Pekingben minden idők legjobb és leglátványosabb téli olimpiájának a megrendezésére készülnek. Borítékolni lehet, hogy a kínaiak a távol-keleti emberekre jellemző odaadással feszülnek majd neki a legnagyobb feladatok megoldásának is, és ahogy 2008-ban a nyári olimpián, jövőre a téli ötkarikás versenyekre is a monumentalitás, a fény és a pompa lesz jellemző, még ha a kiadások és a bevételek messze nem lesznek egyensúlyban – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Fábián László, a MOB sportigazgatója, aki tisztségének köszönhetően minden magyar győzelemnek, sőt két kivétellel valamennyi, érmet hozó magyar szereplésnek az események színhelyén lehetett a szemtanúja Tokióban. Mindig és mindenhol nemzeti zászlót lobogtatva, ahogy azt a magyar szurkolók ezúttal nem tehették meg.

Fábián László szerint nekünk, magyaroknak a lehető legrosszabbkor jött, hogy éppen a karatét törölték, és a fiatalos bréktáncnak csináltak helyet a párizsi olimpia programjában, miután Tokióban az MTK-s Hárspataki Gábor 25 évesen lett bronzérmes a távol-keleti küzdősportban.

Egy ötödik már nem kellett

Meggyőződésem, hogy Gábor sikere lendületet adott a hazai karatesportnak, és maga a bronzérmes is szívesen vállalkozott volna egy újabb olimpiai megméretésre, ha nem húzzák ki a tatamit alóla. A karate az egyetlen most látott sportág, aminek tiszavirág-életű lett az olimpiai pályafutása, amit azzal magyaráznak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szakemberei, hogy éppen elég négy küzdősport a nyári olimpiákon, a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás és a tekvandó mellett nincs szükség egy ötödikre.

A MOB sportigazgatója, aki az 1988. évi szöuli olimpián az aranyérmes öttusacsapatot erősítette, felhívta a figyelmet arra, hogy a párizsi nyári játékokra készülő sportolók alig másfél év múlva már elkezdik a versenyfutásukat a kvóták megszerzéséért.

Az 1896-os kezdet óta a tokiói volt az első olyan olimpia, amelyet egy évvel el kellett halasztani, és éppen emiatt alakult ki az a szokatlan helyzet, hogy az elköszönő olimpiát már csak három év választja el a soron következőtől. A sportolókban és természetesen a sportvezetőkben is tudatosulnia kell annak, hogy az építkezés, a kísérletezés és a csapatok kialakításának időszaka most egy évvel megrövidült, azoknak a versenyzőknek pedig, akiknek van választásuk, a szokásosnál rövidebb idő alatt kell döntést hozniuk.

Búcsúznak vagy folytatják?

Diplomatikusan fogalmazott Fábián, amikor felmerült, hogy a tokiói olimpiai játékokon részt vett magyar sportnagyságok közül kik azok, akik Párizsig már biztosan nem mennek el, vagy éppen a folytatás lehetőségét mérlegelik.

Cseh László egyértelművé tette, hogy neki elérkezett a pályafutása vége, hasonlóképpen nyilatkozott az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás is. Nagy Viktor (37), a bronzérmes férfivízilabda-válogatott kapusa is úgy gondolja, hogy a váltóbotot most kell átadnia, csapattársai közül Hosnyánszky Norbert (37), Varga Dénes és Hárai Balázs (mindkettő 34) még nem hozta meg a végleges döntését, de Párizs valószínűleg már nem róluk fog szólni. Csak sajnálni lehet, hogy 2024-ben kettővel kevesebb számban indulhatnak a kajakozók és a kenusok, mert a tizenkettőből kettőt kényszerűségből átadtak a szlalomosoknak, amivel nem sokat érünk, mert nincsenek pályáink. Ugyanez igaz a premier előtt álló bréktánc versenyeire, ennek a sportnak a magyar képviselői egyelőre csak felnézhetnek a sportág nagyságaira – mondta befejezésül Fábián László.

