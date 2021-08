Eladóak a milánói óriásklubok?

Az Il Sole 24 Ore – amely lap a Financial Times olasz megfelelője – azt állítja, hogy az Inter és a Milan tulajdonosai is árulják patinás klubjukat. Az Inter a kínai Suning csoport birtokában van, a Milan az amerikai Elliott Management tulajdonát képezi jelenleg.



Mindkét klub eladásáról már jó ideje cikkeznek a világsajtóban. Az olasz bajnok Interről már év elején megjelent, hogy a Suning eladja, mert a kínai kommunista kormány blokkolja az országból kiáramló tőkét, így hiába adott a pénz a cégnél, nem tudják azt befektetni az Interbe. Akkoriban az a pletyka járta, hogy az új többségi tulajdonos pedig egy angol befeketetési alap, a BC Partners lesz. Május végén – nagyjából egyidőben azzal, hogy az Inter megnyerte az olasz bajnokságot – jelent meg az a hír az ANSA olasz hírügynökségnél, hogy a Suning csoport 275 millió euró (336 millió dollár) értékű finanszírozási tranzakciót hajtott végre az amerikai Oaktree Capital befektetési vállalkozással. Ezt a pénzbefecskendezést akkoriban a koronavírus-járvány alatt elszenvedett pénzügyi veszteségekkel indokolták, és nem győzték hangsúlyozni, hogy a klub tulajdonosi struktúrája nem változik: egy luxemburgi leányvállalat révén továbbra is a Suning Holdings Group az Inter 68 százalékának tulajdonosa (a másik tulajdonos a hongkongi Lion Rock Capital befektetési alap 31 százalékkal).

Bár az igaz, hogy az Inter nagyjából 100 millió eurós veszteséget könyvelt el az előző szezonban a koronavírus-járvány miatt, nem zörög a haraszt, ha... A Suning Group februárban pénzügyi gondokra hivatkozva bezárta kínai klubját, a Csiangszu FC-t, néhány hónappal azután, hogy megnyerte a kínai Szuperligát. A Suning olaszországi csapata, az Inter 2021 nyarán megnyerte az olasz bajnokságot, így a milánói klub lett az első külföldi tulajdonú csapat, amely megnyerte az Serie A-t. A scudetto után a vezetőség azonnal eladásokba kezdett és csaknem 200 millió euró értékben adott el játékosokat (Lukaku 115 millió, Chelsea; Hakimi 60 millió, PSG; Politano 19 millió, Napoli).

A bajnoki ezüstérmes Milan háza táján is elképzelhető a tulajdonosváltás. A világ legnagyobb pénzügyi alapkezelője tulajdonolta klub eddig kb. 700 millió eurót fektetett be a klubba. Az AC Milan jelenlegi értéke 750 millió euró körül van, ami azt jelenti, hogy az amerikai alap kis nyereséggel adhatna túl a klubon. Nem mellesleg a Paul Singer által tulajdonolt Elliottnak nincs számottevő adóssága, így a potenciális vevő számára ebből a szempontból vonzóbb is lehet, mint mondjuk a kínai Suning tulajdonolta Inter. Az elmúlt időszakban a Milant leginkább Bernard Arnault és a Louis Vuitton csoporttal hozták összefüggésbe. Arnault francia üzleti és divatmágnás érdeklődése a Rossoneri megvásárlása iránt már többször a lapok címoldalára került, akkoriban 1 milliárd eurós lehetséges vételárról cikkeztek. Akkor hivatalosan is cáfoltak a francia befektetők, de most az Il Sole 24 Ore úgy fogalmaz, hogy az Elliott egyre közelebb kerül milánói befektetésének végéhez.

(Borítókép: Egy férfi lefényképezi a falfestményt, amelyen Romelu Lukaku, az FC Internazionale és Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan játkésoa látható a Giuseppe Meazza Stadion közelében 2021. április 30 -án, Milánóban, Olaszországban. Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images)