Átharapta volna a torkát, most megcsókolná a kezét

A kétszeres olimpiai bajnok, három-három világ-és Európa-bajnokságról is a lólengés aranyérmeseként hazatérő Magyar Zoltán sportpályafutása alatt folyamatosan harcban állt Vigh Lászlóval, a mesterével. Marakodtak, gyűlölködő pillantásokat vetettek egymásra, csak ölre nem mentek. Magyar, már érett versenyzőként, tisztában volt azzal, hogy amit a mestere diktál neki, és amikből makacs emberként Vigh a világért sem engedett volna, azok valójában jól megalapozott szakmai követelmények, úgy is lehet mondani, hogy a sikerekhez vezető út kihagyhatatlan építőkockái. Olykor rá se tudtak nézni egymásra, a kettőjük közötti kommunikáció nem egyszer leszűkült néhány foghegyről odavetett mondatra.

Annyira gyűlöltem a kőkemény szigoráért és a ridegen követelő tekintetéért, hogy a legszívesebben átharaptam volna a torkát, és elküldtem volna a bánatba. Akkor se békültünk meg, amikor Montrealban először lettem olimpiai bajnok. A mesterem még magasabbra emelte a mércét előttem, az addiginál is több munkára igyekezett rávenni, mintha folyamatosan azt tesztelte volna, hogy hol lehet a tűréshatár, mit lehet még kipréselni belőlem. Szemtől szembe soha nem merészeltem a lehető legdurvább szavakkal sértegetni, de ha csak félig is elfordult, már elkezdtem káromkodni, és elmondani mindennek. Tizenhét évig bírtuk ki egymás mellett, vagy inkább egymásra utalva. Ma már a napnál is világosabb a számomra, hogy senki más nem tudott volna kétszeres olimpiai bajnokot nevelni belőlem. Ha egyszer teljesen kiborulva rávágom az ajtót Vigh Lászlóra, jelentkező ugyan akadt volna utódnak, de olyan szakember, aki úgy ért a tornához, mint ő, biztos, hogy nem – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a Nemzet Sportolóinak szűk elitjébe tartozó Magyar Zoltán.