Nadal idén már nem lép pályára

Lábsérülése miatt ebben az évben már nem teniszezik Rafael Nadal – adta hírül az MTI. A korábbi világelső spanyol játékos közleményben jelezte, hogy egész évben fájt a lába, most pedig annyira súlyos lett a gond, hogy időre van szüksége a felépüléshez.

Sajnos véget kell vetnem a 2021-es évnek. Őszintén szólva a lábammal sokkal többet szenvedtem, mint amennyit kellett volna

– írta közösségi oldalán a hússzoros Grand Slam-bajnok, aki a Roland Garroson elszenvedett júniusi elődöntős veresége óta mindössze két mérkőzést játszott.

A 35 éves sztárjátékos, aki jelenleg negyedik az ATP-rangsorban, idén mindössze hét tornán tudott pályára lépni, ezek közül kettőn, Barcelonában és Rómában diadalmaskodott. Nadal korábban lemondta szereplését a wimbledoni teniszbajnokságon és a tokiói olimpián is, ezzel pedig eldőlt, hogy az augusztus 30-án kezdődő US Opent is kihagyja.

Korábban az ugyancsak Hússzoros GS-tornagyőztes svájci Roger Federer jelentette be, hogy újabb térdműtéte miatt legkorábban jövőre teniszezik.