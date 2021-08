Eljött a mi időnk – érzelmes képsorok a paralimpia előtt

Augusztus 24-én kezdődik Tokióban a nyári paralimpia. A Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából a SoulCase Studio és az Odesa Films reklámfilmet forgatott a magyar sportolókkal, a hosszabb, rendezői változatot most az Indexen láthatják először. A rövidebb verzió az eskütétel óta látható a hazai tévécsatornákon.

Az egyperces filmben jeleneteket láthatunk több sportág magyar képviselőjével, a narráció pedig nemcsak a paralimpikonokat, hanem mindenki mást is motiválhat.

Az ötlet úgy jött, hogy először Konkoly Zsófiról (paralimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok paraúszó – a szerk.) készítettünk egy filmet, ekkor néztem körbe a nemzetközi porondon, és láttam, hogy nagyon sok ország paralimpiai csapatának nagyon menő reklámfilmje van. Ezért gondoltuk úgy, hogy teszünk egy felajánlást, összeszedjük a kellő anyagi és egyéb erőforrásokat, csinálunk egy hasonló filmet a magyar paralimpikonokról, hátha egy kicsit is hozzátesz a felkészülésükhöz. Erre végül az MPB is nyitott volt

– fogalmazott Halmos Ádám rendező.

A film a SoulCase Studio és az Odesa Films közös produkciójában készült, és hosszabb, rendezői verziója itt debütál az Indexen. A stáb magját Halmos Ádám rendező, Szemerey Bence operatőr, Tanca Norbert gyártásvezető és Görög Ákos kameraasszisztens alkotta.

Szerettük volna bemutatni, min mennek keresztül a parasportolók egy paralimpiai szereplésig, ennek a metaforája lett a filmben látható repülőút, ami nemcsak Tokióba repíti őket, de átvitt értelemben azt az utat is szimbolizálja, ahogyan megtanultak nem kis előnyt kovácsolni sérüléseikből. Szerencsére nemcsak nekünk, hanem több cégnek is fontos volt valamit hozzáadni ehhez az ügyhöz. Vannak, akik eszközökkel szálltak be a produkció elkészítésébe – ők a 2.8 alladin rental voltak, a meglehetősen specifikus repülős igényeinket pedig a Wizzair, a Budapest Airport és a Menzies segített megvalósítani