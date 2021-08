Elmaradt a bravúr, női röpiválogatottunk kikapott a világ egyik legjobb csapatától

Nem sok ideig nyalogathatta a sebeit a magyar női röplabda-válogatott a Svájc ellen elszenvedett meglepő, 3:2-es vereség után az Európa-bajnokságon, hiszen 24 órán belül ismét pályára kellett lépnie. Igaz, eredménykényszerről ezúttal nem igazán lehetett beszélni, a háló túloldalán ugyanis Olaszország legjobbjai álltak.

Köztük a világ legjobb játékosának tartott Paola Egonuval, a legjobb liberóként emlegetett Monica De Gennaróval, vagy a posztján szintén az elitbe tartozó feladóval, Alessia Orróval.

Minden csapatrészre jut náluk egy világklasszis, és nemcsak ők a zadari C-csoport favoritjai, hanem egyértelműen éremesélyesek a kontinensviadalon. A magyarok csapatkapitánya, Szakmáry Gréta is arról beszélt a találkozó előtti este, hogy fiatal játékosaink gyakorlatilag példaképeik ellen léphetnek pályára, és ezt ki kell élvezniük.

A magyar válogatottnak ez volt három nap alatt a harmadik mérkőzése, Jakub Gluszak pedig olyanoknak is esélyt adott, akik eddig egyáltalán nem, vagy csak keveset játszottak a tornán. Szakmáry Gréta, Gyimes Zsófia és Pekárik Eszter mellett bekerült a kezdőbe Vezsenyi Adrienn, Bagyinka Fanni és Szűcs Kinga is, Tóth Fruzsina volt a liberó.

Remekül kezdett a magyar csapat, az első két pont a mieinké volt, amivel alaposan felpaprikázták az olaszokat, ugyanis erre egy négyes sorozattal válaszoltak, nem sokkal később jött is az első időkérés Gluszaktól.

Innen sikerült visszajönni kettőre, de Davide Mazzanti együttese szép lassan ismét növelte előnyét, 15:10-nél újfent magához hívta a lányokat Gluszak. Egonut ez nem hatotta meg, elementáris erejű és tökéletesen helyezett ászokat nyitott válaszként, az olló pedig egyre nyílt, 24:15-nél bőven elég szettlabdájuk volt ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, ezekből a másodikat ki is használták.

Egyáltalán nem csüggedtek a magyar lányok, akik a második felvonás elején is magukhoz ragadták az előnyt, 4:2-re is vezettek Bagyinka ásza után. Persze Egonunak sem kellett több, az egyébként is rendkívüli hatékonysággal támadó kiválóság az ászokat is megállás nélkül termelte.

7:6-ig még jól tartotta magát a csapat, ekkor Elena Pietrini is megrázta magát, pillanatokon belül 10:6 volt oda, ekkor döntött úgy Gluszak, hogy eligazítást tart.

Közben Kiss Gréta is pályára lépett, valamint érkezett Király-Tálas Zsuzsanna, Németh Anett és Török Kata is. A papírformát azonban ők sem tudták borítani, és az elsőhöz hasonló különbséggel, 25:15-tel vitték ezt a szettet Orróék.

A harmadik etapban Papp Orsolya is debütált az Európa-bajnokságon, az ő ászával pedig 5:4-re vezetett a magyar válogatott, megvolt ezúttal is a jó kezdés. Felszabadultan, teher nélkül röplabdáztak a lányok. 6:5-nél azonban megtorpant a csapat, Juhár Dalma becserélése sem segített, sorozatban 8 pontot csinált Olaszország, aztán Orro nyitott egy outot. Nem sokkal később Kiss terítette le ugyanőt egy bombával, de tudta folytatni a játékot a kiváló feladó. Mazzanti nem pihentette a legjobbjait (nekik csak a második meccsük volt ez), ennek is köszönhetően ismét komolyabb különbség alakult ki a szett végére. 24:16-nál meccslabdák jöttek, a magyarok viszont még folytatták volna a meccset, hármat is hárítottak, aztán érkezett Egonu, és lezárta a találkozót.

A magyar válogatott nem vallott szégyent, papírforma eredmény született, az olasz csapat toronymagasan kiemelkedik a zadari hatosból.

Jakub Gluszak tanítványai számára hétfőn a jól megérdemelt szünnap következik, aztán kedden a házigazda horvátok, szerdán pedig a fehéroroszok várnak a lányokra. A csoportból az első négy helyezett jut tovább a belgrádi nyolcaddöntőbe.

Végeredmény

Női röplabda Európa-bajnokság

C-csoport, 3. forduló:

Olaszország–Magyarország 3:0 (16, 15, 19)