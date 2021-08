Megnehezítette az Eb-házigazda dolgát a női röplabda-válogatott

Immáron nem a magyar válogatott volt a legfáradtabb csapat a női röplabda Európa-bajnokság zadari csoportjában, legalábbis papíron. Habár a menetrend talán a mieink számára volt a leginkább megerőltető (nyolc napig tartanak a csoportküzdelmek, a magyarok öt meccsét sikerült hat napba belesűríteni), hétfőn végre pihenhettek a lányok, hogy aztán kedden a csoportot vezető, szintén szabadnapról érkező házigazdák ellen lépjenek pályára.

A horvátok ezidáig még szettet sem veszítettek, nem kérdés, hogy ők voltak ennek a mérkőzésnek a favoritjai.

Több ismerős arcot is üdvözölhettek a magyar játékosok, Lucija Mlinar két évig a Békéscsabát erősítette, Karla Klaric megfordult a Viharsarokban és Nyíregyházán is, Ema Strunjak pedig az előző idényben a Vasasban röplabdázott, ahol egyébként Nikolina Bozicevic is lehúzott egy szezont. És akkor még ott volt az európai szinten is meghatározó átlójuk, a csapatkapitány Samanta Fabris, vagy éppen a friss Bajnokok Ligája-győztes center, Bozana Butigan.

Jakub Gluszak szövetségi kapitány a már megszokottnak mondható Szakmáry Gréta, Király-Tálas Zsuzsanna, Németh Anett, Gyimes Zsófia, Pallag Ágnes, Pekárik Eszter hatossal kezdett, Tóth Fruzsina volt a liberó.

A magyar válogatottra eddig is jellemző volt a jó kezdés a játszmák elején, és ez most sem maradt el. Habár az első két pontot a hazaiak szerezték, erre egy 6:1-es sorozat jött válaszként, többek között Németh remek nyitásainak is köszönhetően. Támadásban kiválóan dolgozott a csapat és a blokk is kezdett összeállni a széleken, bár Bugitan középső támadásaival eleinte nem tudtak mit kezdeni a pályán lévők.

Ezzel együtt is 15:11-re vezetett Gluszak alakulata, innen viszont egyenlítettek a házigazdák, ezért időt kért a lengyel szakvezető.

Fej-fej mellett haladt a két együttes, de a horvátok 17:17 után elléptek, a hosszú labdameneteket szinte egytől egyig ők húzták be.

A nyitás és a nyitásfogadás sem tartozott ebben a szettben a csapat erősségei közé, ezt pedig a hajrában maximálisan kihasználták a horvátok, állva hagyták a mieinket és ellentmondást nem tűrve nyerték a játszmát. (19:25)

Török Kata érkezett Szakmáry Gréta helyére, a játék képe azonban nem sokat változott az első felvonáshoz képest az első labdamenetekben. Aztán a nyitásunk feljavult, és a hosszabb labdáknál is erőre kaptunk, végre azokból is jöttek a pontok, 12:8-nál pedig az olasz Daniele Santarelli kénytelen volt időt kérni, ugyanis ekkor remekül röplabdázott a magyar csapat. Meg is lett a hatása, egyetlen pontra zárkóztak a hazaiak, 14:14-nél pedig egyenlítettek, ekkor Gluszak hívta magához a lányokat. Gyimes centertámadásával és nyitássorozatával visszavette a csapat a vezetést, úgyhogy Santarelli is hamar szót kért.

Pallag ejtésével és Németh óriási blokkjával tartotta az előnyét Magyarország, közben a maroknyi magyar tábor is egyre többször kiabálta túl a fölényben lévő horvátokat. Szerencsére a hazai játékosok is sokszor követtek el ki nem kényszerített hibákat, ennek és az első szetthez képest jobb játéknak köszönhetően 24:19-nél öt magyar szettlabda következett.

Az első kettőt még hárították, majd Fabris outot nyitott, megvolt az egyenlítés, egyúttal először vesztettek szettet a horvátok az Eb-n! (25:21)

Elképesztő labdamenetekkel indult a harmadik felvonás, amikből eleinte a vendéglátók jöttek ki jobban, ám a magyarok hatalmasat küzdve megfordították az állást és 8:7-nél átvették a vezetést. Ekkor a horvátok elkezdtek több támadást hívni Butiganra, aki szinte kivétel nélkül meg is oldotta ezeket, 10:13-nál időt kért Gluszak, rögtön ezután hibázott is egyet a center.

De sajnos nemcsak ő, a magyarok is kihagytak védekezésben, és a hosszú labdákat is megint a horvátok vitték többnyire.

12:19-nél Gluszak kettőt cserélt, Bagyinka Fanni Király-Tálast, Vezsenyi Adrienn pedig Némethet váltotta. Aztán Szűcs Kinga is beállt, ezek viszont a legkevésbé sem érdekelték Fabrist, aki parádés nyitássorozatban volt ekkor. 12:22-nél végre hálót szervált, innen még jött egy kisebb magyar fellángolás, a horvátok azonban könnyedén beosztották a kiépített előnyüket, és izgalommentesen hozták a végjátékot. (17:24)

Akárcsak az első három, úgy a negyedik játszma is szorosan kezdődött, kiélezett csatát hoztak az első percek. Mindkét csapat teljesen elveszett tűnő labdákból volt eredményes, aztán a magyar blokk is összeállt, Németh és Pekárik feltett így egy-egy pontot a táblára. Főleg a fiatal átló volt ekkor elemében, egyértelműen ő tolta a csapat szekerét, rendre jó befejezések érkeztek tőle. Egyik csapat sem volt képes kettőnél többel ellépni a másiktól, egészen 12:15-ig, ekkor a lengyel mester is érezte, hogy meg kell állítani a horvát rohamot (ezt megelőzően 9 pontból hét az övék volt).

Nem jött össze, egyre távolodtak a hazaiak, hat pontra nőtt a fórjuk, de még innen is igyekezett visszakapaszkodni Gluszak együttese, hogy szorossá tegye a végét.

24:20-nál meccslabdákhoz jutottak a hazaiak, és bár az elsőt még hárította a magyar válogatott, a másodikat már megcsinálták a horvátok, akik ezzel 3:1-re győztek. Ezzel 4 meccs után 12 pontjuk van, a magyar csapat pedig 4 ponttal áll, és nagyon fontos mérkőzés vár rá szerdán Fehéroroszország ellen. Amennyiben nyer, úgy biztosan továbbjut a csapat a zadari hatosból, egyéb esetben viszont a többi találkozó kedvező alakulásában kell bíznia.

Végeredmény

Női röplabda Európa-bajnokság

C-csoport, Zadar

Horvátország–Magyarország 3:1 (19, -21, 17, 21)

Kicsit csalódott vagyok, úgy éreztem, hogy több van ebben a meccsben. De nem kesereghetünk, holnap van még egy nagyon fontos mérkőzésünk, ahol csak győztesként jöhetünk le a pályáról, ezt már most, a meccs után meg is beszéltük a lányokkal. Idejövünk, el fogjuk verni a fehéroroszokat és továbbjutunk a csoportból. Nagy szükségünk volt a szabadnapra, sikerült pihenni valamilyen szinten, persze egy nap nem elég erre teljesen. De azért jöttünk ide, hogy továbbjussunk, és a szívünknek akkor is vinnie kell minket, ha fáradtak is vagyunk

– fogadkozott a csapat nevében is Tóth Fruzsina.

„Hullámzó, de jó meccset játszottunk, végig küzdöttünk, igyekeztünk élvezni a játékot és sikerült jó dolgokat is megmutatni a pályán. Ha jól tudom, mi nyertünk először szettet a horvátok ellen, ami szintén pozitív, persze többen bíztunk, de kiváló csapat az övék. Bízunk abban, hogy holnap legalább ilyen jól fogunk tudni játszani és akkor sikerülhet a győzelem. Tegnap délelőtt volt egy rövid edzésünk, aztán kimenőt kaptunk, tudtunk egy kicsit sétálgatni, szóval lehet, hogy a testünknek még jól jött volna egy kis pihenés, fejben elég volt ez az egy nap, koncentráltak tudtunk lenni és játékra éhesen érkeztünk ide" – értékelt Németh Anett.

Bár már négy ponttal vezettünk, nem használtuk ki az esélyt, hogy megnyerjük az első játszmát, mert Fabris nyitásai után pillanatok alatt elfogyott az előnyünk. Nem röplabdáztunk rosszul, de ismét elkövettük a már korábban is látott hibákat, különösen a védekezésből való gyors támadásoknál, és túl sok pontot elbuktunk emiatt. Nem voltunk kellően agresszívak a hálónál és már nem tudtunk visszakapaszkodni. Van még egy utolsó meccsünk itt Zadarban, de remélem, nem az lesz az utolsó az Európa-bajnokságon. Most csakis erre kell gondolnunk, elraktározni a pozitívumokat ebből a mérkőzésből és legyőzni Fehéroroszországot

– mondta a vegyes zónában Jakub Gluszak.