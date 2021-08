Kubatov Gábor: Tíz éve vágyom arra, hogy így nézzünk ki

Az exkluzív sajtóesemény percekkel azután kezdődött, hogy kisorsolták az Európa-liga csoportkörének beosztását, amelyet Dibusz Dénes a csapattársaival együtt izgult végig. A zöld-fehérek a Bayer Leverkusennel, a Celtickel és a Real Betisszel kerültek egy kvartettbe.

Az eseményen a Fradi férfi labdarúgócsapatának nyolc játékosa és Peter Stöger vezetőedző mutatta be az együttes legújabb formaruháit.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke elmondta, egy évtizede vágyik arra, hogy úgy nézzen ki a klub, ahogy ma.

Ha bajnok vagy, akkor te vagy a legjobb. És bajnoknak lenni felelősség is. Azok a bajnokok, akik itt állnak, tavaly legyőzték Magyarország minden csapatát. Azonban nem elég, ha az ellenfeleidet legyőzöd, le kell győznöd önmagadat is. A futballban fontos, hogy legyen egy jó edződ, hogy szép legyen a stadionod, hogy legyenek nézőid. És ebbe beletartozik egy brand is

– mondta.

– fogalmazott Kubatov, aki megköszönte kollégáinak és a Retro Jeansnek, hogy tető alá hozták a megállapodást.

A sportvezető az El-sorsolásról is ejtett néhány szót.

„Férfias” – kommentálta röviden.

A Celticet nem olyan régen legyőztük, erre készülünk most is. De itt, a Fradinál lehet bárki az ellenfeled, nekünk mindig azt a pontot kell keresnünk, ami az ellenfelünk leggyengébbje, és mindent meg kell tennünk a siker érdekében. Erre készülünk most is. Győzni szeretnénk.