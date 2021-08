Filmbe illik Cristiano Ronaldo átigazolási hadművelete

Tucatnyi év után visszatért az Old Traffordra a „tékozló fiú", Cristiano Ronaldo, akit mindig is különleges kötelék fűzött ahhoz a klubhoz, ahol első Aranylabdáját érdemelte ki az öt közül. Nem volt egyszerű menet, kellett hozzá Jorge Mendes, a szuperügynök zsenialitása, de mindenek felett az apafigura, Sir Alex Ferguson péntek reggeli telefonhívása. Egy fantasztikus hazatérés filmre kívánkozó története.

Válogatottbeli társa, Bruno Fernandes, a Manchester United sztárja már csütörtök este győzködte, de akkor még úgy tűnt, Cristiano Ronaldo a Manchester Cityhez szerződik a Juventustól. Egykori manchesteri játékostársa, a United jelenlegi menedzsere, Ole-Gunnar Solskjaer is bevetette magát, jelentőségteljes kijelentést tett („Aki egyszer a United játékosa volt, nem veszi fel a City mezét”), majd pénteken azt mondta, ha Ronaldo elszánja magát a távozásra Torinóból, tudja, hol vagyunk.

Eközben Jorge Mendes, a futballvilág legbefolyásosabb játékosügynöke, Ronaldo képviselője Cessna magángépén Torinóba repült, hogy közölje a Juventus tulajdonosával, Andrea Agnellivel: védence távozni akar a klubtól, ahol három évet lehúzott, és már csak az utolsó simítások vannak hátra a Manchester Cityvel megkötendő szerződéshez.

Agnelli csak annyit mondott, semmi akadálya, 28 millió euró Ronaldo ára. Ezt azonban sokallták Pep Guardioláék, de az is lehet, hogy Ronaldo évi nettó 31 millió eurós fizetése verte ki a biztosítékot, ugyanis ennyit keresett Torinóban. (Ez 66,5 millió euró bruttóban, adókkal, ami heti 900 000 fontnak felel meg. Ez pedig pontosan a duplája annak, amennyit jelenleg a Premier League legjobban kereső játékosa, Kevin De Bruyne felvesz hetente.) Ekkor Mendes ismét beszállt a Cessnába, a következő úticél Párizs volt, ahová csütörtök délután érkezett meg. Nem tudni, találkozott-e Nasszer al-Kelaifivel, a PSG elnökével, de azt tudjuk, hogy szárnyra kapott a hír: Ronaldo nem szerepel a párizsiak terveiben, függetlenül attól, hogy Kylian Mbappé megy Madridba vagy sem.

Mendes aludt egyet a Fény Városában – talán a Ritzben, ahol egykoron Coco Chanelnek volt állandó lakosztálya, de az is lehet, hogy a Four Seasons csúcsszállodájában, a Georges V-ben –, majd péntek reggel Cessnája már Manchester felé vette az irányt. És délben, az Arsenal elleni bajnokit megelőző sajtóértekezleten Pep Guardiola, a City menedzsere már azt mondta újságírói kérdésre válaszolva:

Cristiano fogja eldönteni, hol folytatja, nem én vagy a City. Most úgy áll a dolog, hogy egyre távolodik tőlünk...

Távolodott bizony.

Ugyanis péntek reggel Sir Alex Ferguson felhívta Ronaldót, egykori játékosát, és ez eldöntötte a kérdést.

Fergie volt az, aki 2003-ban kiszúrta a Sporting Lisboa akkor 18 éves tinisztárját, és Manchesterbe csábította. A ma már 80 éves legenda telefonja volt az utolsó szalmaszál, ami ahhoz kellett, hogy CR7 – mert nyilvánvalóan megkapja régi 7-es mezét, még ha az jelenleg Edinson Cavanié is –„hazatérjen”, ahogy Manchester vörös negyedében előszeretettel mondják.

Ferguson mindig is egyfajta apafigura volt Ronaldónak, aki sohasem felejtette el, hogy a mester csinált a tehetséges, de szertelen cselgépből aranylabdás világsztárt, a földkerekség két legjobb labdarúgója közül az egyiket. (A másikról pontosan tudjuk, hogy kicsoda...)

Rio Ferdinand, a ma már kommentátorként dolgozó egykori United-védő számára nem is kérdés, ki adta meg a döntő lökést.

Sir Alexnek oroszlánrésze volt Cristiano szerződtetésében. Ronaldo és Ferguson között olyan szoros a kapcsolat, mint nagyon kevés játékos és menedzser között. Kizárt dolog, hogy Ronaldo a Unitedhez szerződött volna anélkül, hogy előzőleg beszél Sir Alexszel. Ez ilyen egyszerű.

Persze nyilván az a heti 480 000 font sem mellékes, amennyit Ronaldo az Old Traffordon fog keresni, és a transzferhez az is kellett, hogy Ed Woodward ügyvezető alelnök hajlandó legyen kifizetni a Juvénak a lelépési díjat: 12,85 millió font azonnal, továbbá 6,85 millió könnyen teljesülő feltételek esetén. (Forrás: The Sun)

Ronaldo bemutatkozására szeptember 11-én kerülhet sor az Old Traffordon, a Newcastle United elleni bajnoki mérkőzésen.

Solskjaer a következő képet posztolta a Twitteren, amikor biztossá vált Ronaldo szerződtetése:

A norvég menedzser kapcsolata különleges Ronaldóval; tőle vette át a hetes mezt 2003 augusztusában a Unitednél, amikor a Sportingtól Manchesterbe szerződött. Azt a 7-es mezt, amit korábban olyan klublegendák viseltek, mint George Best, Éric Cantona, Bryan Robson vagy David Beckham.

Visszatérve Fergusonhoz, a szakember és Ronaldo bensőséges viszonya, min tudjuk, 2003-ig nyúlik vissza. Akkor történt, hogy a Premier League bajnoki címvédője, a United 2003. augusztus 7-én felkészülési mérkőzést játszott a Sportinggal Lisszabonban, a José Alvalade stadionban, a közelgő 2004-es Európa-bajnokság egyik helyszínén.

A portugál csapat 3-1-re megverte az angolt, és a mérkőzésen a 18 éves, 28-as mezben játszó Ronaldo bohócot csinált John O'Shea-ből, a Vörös Ördögök védőjéből.

Valahogy így:

Hazafelé Lisszabonból, a repülőúton – nem kis részben játékosai unszolására – Fergie úgy döntött, hogy felrúgja az előzetes terveket, és nem a következő évben, hanem azonnal leszerződteti Ronaldót. Az átigazolási összeg 12,24 millió font volt, 18 évvel ezelőtt a legnagyobb összeg, amennyit egy tinédzserért valaha kifizettek. És Ronaldo augusztus 12-én aláírta a szerződést, majd augusztus 16-án már be is mutatkozott a Bolton Wanderers elleni bajnoki nyitányon, csereként a második félidőben. A többi, ahogy mondani szokás, már történelem.

Ronie hat évet töltött az Old Traffordon, és eközben a következő „szerény" gyűjteményt hozta össze:

2008-ban Aranylabda és Bajnokok Ligája-győzelem

2007, 2008, 2009 – három Premier League-bajnoki cím

2004 – FA Kupa

2006, 2009 – Ligakupa

2008 – Klubvilágbajnokság

2007 – Aranycipő a PL-ben

2007, 2008 – az év Játékosa a PL-ben a játékosok szavazatai alapján

118 gól 292 mérkőzésen

Mígnem 2009-ben 85 millió fontért, azaz kerek 100 millió euróért a Real Madridhoz szerződött. Ennek 12 éve, és most az ötszörös aranylabdás – a hároméves torinói kitérőt követően – visszatér oda, ahonnan világhódító útjára indult angolul egy árva szót sem tudó, kusza fogsorú, frizurájában sárga csíkot viselő, de páratlan tehetségű 18 évesként.

(Borítókép: 2018. szeptember 23-án a manchesteri Old Trafford stadionban készített kép Cristiano Ronaldóról a Juventus portugál játékosáról. Fotó: MTI / EPA / Peter Powell)