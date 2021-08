Kodróval megérkezett a La Liga Fehérvárra

Kenan Kodro 80 mérkőzést játszott az Osasuna, 26-ot az Athletic Bilbao és 14-et a Valladolid színeiben, tizenöt gólja van a La Ligában, és akkor a Mainz és a Grasshoppers, valamint a Köbenhavn csapatában eltöltött időről nem is beszéltünk. Ezen kívül a bosnyák válogatottban kilenc meccsen két gólt szerzett a csatár, akinek az édesapja, Meho Kodro még a fiánál is komolyabb futballista volt, a Velez Mostar, a Real Sociedad, a Barcelona, a Tenerife és a Maccabi Tel Aviv sztárja a kilencvenes években. Kenan egyébként San Sebastianban született, amikor a papa ott légióskodott.

Kenan szombaton egymaga fordította meg a Mol Fehérvár bajnokiját 0–1-ről 2–1-re az MTK ellen, pedig úgy volt, hogy nem is játszik az öt nappal korábban az Athletic Bilbaótól leigazolt támadó. Aki a látottak – és előélete – alapján kilóg az NB I-ből. És nem lefelé...

Sallói a magyar élvonal legrutinosabb, legrátermettebb sportigazgatóinak egyike, nyilvánvalóan az ő hatalmas tapasztalatára, emberismeretére is szükség volt a Transfermarkt által egymillió euró értékűre taksált Kodro megszerzéséhez.

Az emberek nem is tudják, milyen nehéz egy ilyen képességű játékost idehozni, és ez nem is pénzkérdés elsősorban – folytatta Sallói. – Sok menedzserrel állunk kapcsolatban, és az egyik ügynök jelezte – akivel egyébként nem is miatta vettük fel a kapcsolatot –, hogy Kenan most nem annyira boldog, mert nem kap játéklehetőséget, kölcsönben Valladolidban játszott, és éppen visszakerült Bilbaóba, ahol szerződés alatt állt. Mondta az ügynök, hogy próbáljuk meg, hátha sikerül rábeszélnünk Kenant, mi pedig Szabics Imrével munkához láttunk. Én kezdtem, majd Imre folytatta, akiről elmondtam Kenannak, hogy bár Imi magyar, de hosszú éveket töltött Németországban és Ausztriában, és a nyugati profi mentalitást képviseli. Imre elmondta Kenannak, hogy már a Sturm Graznál – ahol pályaedző volt – is figyelték őt, alaposan ismerik, és nagyra becsülik. Nem volt könnyű, öt napja dőlt el, aztán átesett az orvosi vizsgálaton, és máris itt volt nálunk. Nem mondanám, hogy igazán meccsformában, hiszen két és fél hónapja átesett egy lábközépcsont-törésen, tíz napja kezdett el edzeni még a Bilbaóval, majd itt folytatta, és tulajdonképpen az sem volt biztos, hogy az MTK ellen bekerül a keretbe. De ő maga kérte, hadd üljön le a kispadra, és szinte biztos, hogy Imre nem is cserélte volna be, ha nem állunk vesztésre. Aztán a 62. percben beszállt Nikolics helyére, és eldöntötte a meccset. Álomszerű volt, ez olyan volt, mint Szoboszlai Dominik kétgólos bemutatkozása a Leipzig kezdő tizenegyében. Egyébként amikor Izraelben légióskodtam, játszottam is Kenan édesapja ellen, aki a Maccabi játékosa volt.