Szerelmes atlétalány könnyen veszi az akadályokat

A szerencse is közrejátszott abban, hogy Tóth Lili Anna rajthoz állhatott Tokióban, azt viszont már kizárólag az atlétikába fektetett rengeteg munkájának, a kudarctűrésének és a töretlen akaratának köszönheti, hogy az első olimpiáján a 18. helyen végzett a 3000 méteres akadályfutás 45 indulót számláló mezőnyében. Meghatározó szerepe volt ebben, a még nem látványos, de becsülendő sikerben Berkovics Imrének, a mesterének.

Egy 55 esztendős matematikatanárnak, aki a kilencvenes évek derekán maga is jegyzett atléta volt, ám visszavonulása után az edzői oklevél megszerzését már nem tekintette élete fontos céljának. Tavaly októberben vette át Lili felkészülésének az irányítását, és ami az óta történt, az azt bizonyítja, hogy jó és hasznos leckéket adott fel a tanítványának. Az egyetemista atlétanő 2017-ben költözött Dombóvárról a fővárosba, azóta a Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyzője.

Vissza kell fogni Lili Annát

Szeretek Lilivel dolgozni, mert a tanulás mellett az atlétikába is óriási energiákat fektet. Ugyanúgy hisz a munkában és a tervszerűségben, ahogy én, ezért sem kell ösztökélni, hanem inkább visszafogni, ha a nagyon sokra is rá akar tenni még egy lapáttal – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Berkovics Imre, aki a versenyzőjével együtt lehet büszke arra, hogy Tóth Lili Anna a tavalyi vészesen versenyhiányos esztendő után idén öt alkalommal is javítani tudott az egyéni csúcsán. És még azt sem lehet mondani, hogy apránként előre haladva.