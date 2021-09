Letérdelnek az angolok, de nem mutogatnak másra

A csütörtök este a Puskás Arénában Magyarországgal vb-selejtezőt vívó angol labdarúgó-válogatott menedzsere, Gareth Southgate és védője, Harry Maguire a szövetség Burton upon Trent-i edzőközpontjában, a St. George's Parkban tartott sajtóértekezletet még szerdán.

Manapság olyan világot élünk, hogy nem a sportszakmai kérdések a legfontosabbak, hanem hogy letérdelnek-e az angolok a kezdő sípszó előtt, vagy sem.

(Mint ismeretes, az angol szurkolók kifütyülték az olasz himnuszt – a szerk.)

Southgate felhívta a figyelmet arra is, hogy még a saját nézőiktől is megkapták a füttyszót a térdelésért.

Az esetleges füttyszó nem lesz szokatlan a játékosainknak, hiszen június 7-én, Middlesbrough-ban is kifütyülték őket, ráadásul a hazai szurkolók, az Ausztria elleni felkészülési meccs előtt. Miközben még azt sem tudjuk, mi lesz az eredménye az UEFA-vizsgálatnak, amelynek célkeresztjében az Eb-döntőn mutatott szurkolói viselkedés áll. Akár stadionbetiltás is lehet belőle. Mindig is azt mondtam, hogy ne mutogassunk másokra, amíg a saját házunk táján nincs rend. Engem abban a szellemben neveltek, hogy ha valahol vendégeskedem, legyek mindig tisztelettudó.