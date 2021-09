Végleg abbahagyja a profi labdarúgást Mario Mandzukic

A 35 éves horvát labdarúgó januárban igazolt a milánóiakhoz, ám sérülések miatt kevés tétmeccsen tudott pályára lépni, gólt nem szerzett. Szabadon igazolható játékosként még két ajánlatot kapott, de a horvátok klasszis támadója inkább a visszavonulás mellett döntött – derült ki a B/R Football Twitter-oldaláról.

Mario Mandzukic is retiring from football.



No one will ever forget this goal he scored in the 2017 Champions League final (* @UEFAcom_it) pic.twitter.com/MwkBpM5yfb