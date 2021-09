Videón a Puskás Aréna huhogói

Eddig is tudtuk, hogy amióta be vannak kamerázva a stadionok, elvileg nem okozhat gondot a rendbontók azonosítása, az egész csupán szándék kérdése. Nos, a Sky Sports videóján pengeélességű képen láthatók a Puskás Aréna huhogói, akik a csütörtök esti Magyarország–Anglia világbajnoki selejtezőn majomhangot utánozva inzultálták a vendégek színes bőrű játékosait.

A Magyar Labdarúgó Szövetség mai közleményében így fogalmazott:

A Puskás Arénába kilátogató hatvanezer szurkoló elsöprő többsége sportszerűen drukkol, az ő védelmükben van szükség a rendbontók beazonosítására és szigorú megbüntetésére.

Ezek után már csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e találni olyan videót vagy fotót, amelyiken azonosíthatók a csütörtöki Magyarország–Anglia vb-selejtező rendbontói, huhogói, akik miatt a FIFA nagy valószínűséggel megbünteti a magyar szövetséget, és pályabezárást szabhat ki, ezzel megfosztva a szurkolók jóérzésű többségét a meccsre járás örömeitől.

Nos, a Sky Sports brit televízió videóján pengeélességgel azonosíthatók azok a magyar szurkolók, akik majomhangot imitáló huhogással inzultálják Raheem Sterlinget, a vendégek vezető gólját megszerző játékosát.

A cikk idézi Rob Dorsettet, a Sky Sports News munkatársát, aki hallott „szórványos majommakogást” a nézőtér különböző pontjairól, különösen akkor, amikor Raheem Sterling a labdához ért.

Konkrétan négy személyt láttam és hallottam huhogni, és az inzultusnak Jude Bellingham volt a célpontja, aki éppen a magyar ultrák előtt végezte a bemelegítő mozdulatokat.

A cikk azt is megemlíti, hogy az angol játékosokat a saját szurkolóik is kifütyülték az Eb-t megelőző hazai felkészülési meccseken a mérkőzést megelőző letérdeléskor, sőt még az Európa-bajnokságon is kaptak füttyszót a Horvátország elleni nyitómérkőzésükön.

A csütörtöki magyar–angolról Harry Maguire, a harmadik angol gól szerzője elmondta:

A meccs után, az öltözőben beszéltem a fiúkkal, és az az igazság, hogy egyikük sem hallotta a rasszista rigmusokat. Meglehet, annyira a meccsre összpontosítottunk, hogy azért nem hallottuk. De ha igaz, akkor ez borzasztóan kiábrándító, és bízom benne, hogy megbüntetik azokat, akik ezt elkövették.

Érdekes módon Harry Kane csapatkapitány, a negyedik gól szerzője sem hallott makogást a mérkőzés közben:

Nem tudtam semmi ilyesmiről, csak a meccs után mondták nekem, hogy voltak rasszista megnyilvánulások. Ami ezután jön, az már nincs a mi kezünkben, de reméljük, hogy az UEFA kemény szankciókat szab ki, és lesújt a magyarokra.

Ezt Kane természetesen rosszul tudja, mivel a vb-selejtező a világszövetség, a FIFA fennhatósága alá tartozik.

Ahogy az MLSZ is írta közleményében, a vétkes szurkolók beazonosítása folyamatban van, a stadionból való kitiltás és a rendőrségi eljárás csak akkor indulhat el, ha személyazonosságukat kétséget kizáróan sikerül igazolni. A kitiltás két évre szólhat, erről egyébként külön jogszabály rendelkezik.

(Borítókép: Szalai Ádám ellen szabálytalankodik Declan Rice. Fotó: Illyés Tibor / MTI)