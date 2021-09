Albánia nem tartozik a futball-nagyhatalmak közé, ugyanazon az estén, amelyen magyarország 4-0-ra kikapott Angliától, a „szkipetárok” is kaptak egy négyest a varsói Nemzeti Stadionban a lengyelektől. Igaz, cserébe legalább rúgtak egyet, és ahogy Sergio Porrini, az albán válogatott olasz másodedzője elmondta az Indexnek, 3-1- után nemcsak a szépítésre, de az egyenlítésre is volt esélye a balkáni együttesnek. Úgyhogy jó lesz vigyázni vasárnap este Elbasanban.

Az albán labdarúgó válogatottat Marco Rossi honfitársa, az októberben már a hetvenhatodik évét betöltő Edoardo Reja, az európai szövetségi kapitányok doyenje dirigálja, de az is lehet, hogy a világon sincs idősebb direttore tecnico az apai ágon szlovén származású, és az albán nemzeti együttest 2019 áprilisa óta irányító veterán szakembernél. (Rossi személyesen is jól ismeri Reját, és nagyra tartja a korábban komoly Serie A-s csapatokat – Torino, Brescia, Napoli, Atalanta –, sőt, a Hajduk Splitet is dirigáló mestert.)

Megvan a „magyar vonal” is: az albánok erőnléti edzője Luigi „Gigi” Febbrari, aki amikor Rossi bő három éve átvette a magyar válogatottat, még az MLSZ alkalmazásában állt ugyancsak erőnléti edzőként, de ma már vasárnapi ellenfelünk kondíciójáért felel. Elképzelhető, hogy fontos bennfentes információkkal látta el Reját...

Kétségtelen, Magyarországon keveset tudunk az albán futballról, legfeljebb annyit, hogy öt éve ők is ott voltak a franciaországi Európa-bajnokságon, és csoportjukban le is győzték Romániát 1-0-ra, de a harmadik helyen nem sikerült

továbbjutniuk a legjobb tizenhat közé.

De mi ennél többet szerettünk volna megtudni a vasárnapi ellenfélről, ezért felhívtuk a tiranai magyar nagykövetséget, hátha tudnának segíteni információkkal. És 24 órával később érkezett egy e-mail az albán válogatott olasz másodedzőjének, Sergio Porrininek a telefonszámával! Porrini mesterrel péntek délután, azok után beszélgettünk, hogy a válogatott a durrësi főhadiszállásán, Varsóból visszatérve, elfogyasztotta ebédjét, és sziesztázott.

Borzasztó dühös vagyok, de nemcsak én, hanem a játékosok is – kezdte a szakember. – Tudom, hogy egy 4-1-re elveszített mérkőzés után nevetséges bírózni, meg a balszerencsét kárhoztatni, de az az igazság, hogy 1-1 után volt két hatalmas gólhelyzetünk, 3-1 után pedig egy tiszta tizenegyest nem adott meg a javunkra a játékvezető, aki ráadásul még olasz is volt, a honfitársunk, bizonyos Marini! Glik felrúgta Rey Manajt, az egyik csatárunkat a tizenhatoson belül, de még csak nem is VAR-oztak!

Az ominózus fault 6:10-nél.

A másodedző persze elismerte a lengyel győzelem jogosságát, amit jórészt az egy-egy gólt és gólpasszt felmutató Robert Lewandowski zsenialitásának tulajdonít.

Ahogy a harmadik góljuk előtt kibirkózta a labdát a jobb szélen, majd az alapvonalig lefutva kihagyhatatlan helyzetbe hozta Krychowiakot, az klasszismegoldás volt – jelezte Porrini. – Könnyű gólokat ajándékoztunk a lengyeleknek, na! És ez megengedhetetlen, mert ha vasárnap kikapunk a magyaroktól, akkor nekünk annyi, befejezhetjük az álmodozást az esetleges továbbjutásról.

A szakember a továbbiakban bemutatta az albán válogatottat.

A komplett védelmünk a Serie A-ban futballozik. Etrit Berisha a SPAL kapusa, a Varsóban szerepelt védőtriónkból Ismajli az Empoli, Djimsiti az Atalanta, Kumbulla pedig a Roma játékosa, és például Djimsiti nem is csak peremember, hanem kulcsfigura Gasperini mester remek Atalantájában. Hysaj, a jobboldali wingback pedig a Laziót erősíti, ő Berishával együtt ott volt öt éve a franciaországi Eb-n abban a csapatban, amit minden idők legerősebb albán válogatottjának tart a közvélemény. A középpályán Bare klubja az Espanyol, Gjasula a Darmstadt labdarúgója, Trashi Kuvaitban keresi a kenyerét. A támadó szekcióban Abrashi az önök Sallaijának a klubtársa Freiburgban, Manaj a Barcelonától kölcsönben most a Speziában futballozik, Cikalleshi, az előretolt ék pedig a török Konyaspor centere, ő rúgta egyetlen gólunkat Varsóban, és őt vágta fel Glik a meg nem adott büntetőnél. Még most is felmegy a vérnyomásom...

Porrini az albán válogatottról annyit még elmondott, hogy – hasonlóan a magyarhoz – a csapategység az erőssége, nincsenek benne klasszisok, és ha mindenképpen ki kéne emelni valakit, akkor a kapus Berishát és a gólvágó Cikalleshit kell említeni, rájuk feltétlenül érdemes odafigyelni.

Amikor megemlítettük Porrininek, hogy mindentől függetlenül erős válogatottnak kell lennie az albánnak, ha a magyar NB I egyik legjobb csatára, Myrto Uzini, a Ferencváros albán klasszisa nem fér be a csapatba, csak csereként jutott szóhoz Varsóban a 83. percben, amikor már minden eldőlt.

Ez nem jelent semmit – nyugtatott meg az edző. – Márciusban például, amikor az angolokat fogadtuk, végig a pályán volt, igaz, 2-0-ra kikaptunk. Három nappal később San Marinónak pedig gólt is rúgott. Reja mester nyilván változtatni fog az összeállításunkon, amikor 72 órán belül kétszer kell játszanunk, akkor szükség van a rotációra, és Myrto akár kezdő is lehet Elbasanban.

Végül az esélyekről is szót ejtett a tréner.

Biztos vagyok benne, hogy két nagyon dühös csapat lép pályára vasárnap 18.00 órakor. Ki akarjuk köszörülni a varsói csorbát, ahogy a magyarok is a budapestit. Hatalmas küzdelemre és szoros eredményre számítok, mindkét csapat játékosai tudják, hogy egy esetleges vereség végzetes csapást jelentene a továbbjutásról szőtt álmokra. Elbasanban biztosan nem lesz hatvanezer néző, mint Budapesten vagy Varsóban volt, eleve kisebb a stadion, és a Covid-protokoll miatt csak 30 százalékos kapacitás engedélyezett, legfeljebb 7-8000 nézőre számítunk.

A világbajnoki selejtezők európai I csoportjának állása 4 forduló után:

1. Anglia 12 pont, 2. Lengyelország 7 (11-6), 3. Magyarország 7 (10-8), 4. Albánia 6, 5. Andorra 3, 6. San Marino 0.

(Borítókép: A magyar csapat tagjai a labdarúgó világbajnoki selejtezők 4. fordulójában játszott Magyarország - Anglia mérkőzés végén a Puskás Arénában 2021. szeptember 2-án. Az angol válogatott 4-0-ra győzött. Fotó: Illyés Tibor/MTI)