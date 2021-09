Gyenge játék, Anglia után Albánia is legyőzte a válogatottat

Az angoloktól elszenvedett súlyos, 4–0-s vereség után vasárnap kellett volna javítania a magyar labdarúgó-válogatottnak a világbajnoki selejtezők európai I csoportjában. De sajnos a játék most sem volt biztatóbb, 1–0-ra kikaptunk a sokkal több helyzetet kialakító albánoktól. Ezek után egyre távolodik még a pótselejtezőt jelentő második hely is...

Hetvenegy évvel ezelőtt, 1950. szeptember 24-én a Megyeri úton 12:0-ra vertük Albánia nemzeti válogatottját, Puskás Ferenc és Budai II László 4-4 gólt szerzett azon a „özönvíz előtti” összecsapáson. Természetesen vasárnap Elbasanban a labdarúgó világbajnoki selejtezőn nem számíthattunk hasonló eredményre, de azért a múlt – majdnem azt írtam: a nemesség – kötelezett: az eddigi hat magyar–albánon elért öt győzelem és egy döntetlen, továbbá a 19–0-s gólkülönbség nyomán szinte elvártuk legjobbjainktól a három pont megszerzését az Elbasan Aréna négyezer nézője előtt.

Már csak azért is, mert a szövetségben is csak úgy tartják elképzelhetőnek és reálisnak az angolok mögött a pótselejtezőt jelentő második hely megszerzését az I csoportban, ha vasárnap, illetve szerdán Albánia és Andorra ellen begyűjtjük a begyűjthető maximális számú pontot, a hatot.

A vasárnapi meccsre meghirdetett kezdő tizenegyünk négy helyen tért el a csütörtöki, angolok ellenitől; Szalai Ádám koronavírus-fertőzés miatt maradt ki, Bolla Bendegúz, Kecskés Ákos és Schäfer András a rotáció „áldozata” lett, visszakerült a stabil csapattag, eltiltását letöltő Nagy Ádám. Edoardo Reja, az albánok olasz szövetségi kapitánya is felforgatta a Varsóban 4–1-es vereséget szenvedő csapatát, de ennek az oka a felhalmozott sok sárga lap volt. Így került be a kezdőbe Myrto Uzuni, a Ferencváros szélsője is.

Elég rendesen esett az eső, amikor elkezdődött a mérkőzés Elbasanban, igaz, gyorsan el is állt. Az albánok kezdő tizenegyében öt olyan labdarúgó lépett pályára, aki a Serie A-ban futballozik. Nálunk Gulácsi Péter volt a csapatkapitány Szalai Ádám távollétében.

Kezdetben a házigazda játszott fölényben, Szalai Attila labdaeladása borzolta a kedélyeinket. 15. percben Uzuni lőtt fölé jó helyzetből. A 19. percben Szalai Attila 50 méteres, fantasztikus passzal indította Kleinheisler Lászlót, aki levette a labdát, de Berisha jól futott ki elé, és lezárta a szöget. A 20. percben Willi Orbán lőtt fölé szöglet után. Lassan átvettük az irányítást, de a 26. percben Szoboszlai labdavesztése után a mi kapunk előtt alakult ki helyzet, de Gulácsi bátor kivetődéssel mentett. A 33.percben majdnem megszületett a történelem első albán gólja Magyarország ellen, Kumbulla szöglet után két méterről vágta fölé a labdát.

Ami azt illeti, nem látszott meg a két csapat között a javunkra meglévő 32 világranglista-helynyi különbség...

A 45. percben Szoboszlai 23 méteres lövése meglepte Berishát, kipattant róla a labda, de végül nem lett belőle gól. A félidő hajrája a miénk volt, mégis 0–0-val mentek az öltözőbe a csapatok.

Ahonnan Dibusz Dénessel jöttek ki a magyarok, mert Gulácsi megsérült.

Az 51. percben újabb nagy helyzetet úsztunk meg, Balaj lépett ki egy szép kényszerítővel, de tíz méterről az oldalhálóba lőtt. Mit mondjunk, cseppet sem volt biztató a mieink játéka, mintha a júniusi Európa-bajnokság évtizedekkel ezelőtt lett volna...

A 72. percben Dibusz is bemutatott egy bravúrt Cekicivel szemben, hát, nem nekünk állt a meccs. Csak szenvedtünk minden elképzelés nélkül. Orbán kapott egy sárgát, ezzel kipontozta magát a szerdai, Andorra elleni meccsről. Egyetlen épkézláb második félidei támadásunk végén Szalai Attila labdájával Szoboszlai került nagy helyzetbe, de éles szögből mellé lőtt.

És a 87. percben megpecsételődött a sorsunk. Broja kilépett a jobb oldalon, és 14 méterről, éles szögből a rövid sarokba lőtt, talán Dibusz egy picit benne volt... 1–0.

Albánia a történelemben először rúgott gólt Magyarországnak, és először győzte le a mieinket. Rosszabbkor nem is tehette volna meg...

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

EURÓPA, 5. FORDULÓ, I CSOPORT

Albánia–Magyarország 1–0

Elbasan, 4000 néző, Vezette: Makkelie (holland)

Gól: Broja (87.)

Albánia: Berisha – Doka Hoxhallari (78.), Ismajli, Djimsiti, Kumbulla – Abrashi (Cekici, 69.), Gjasula, Trashi (Roshi, 46.) – Uzuni, Balaj (Broja, 78.), Bajrami (Laci, 63.).

Magyarország: Gulácsi (Dibusz, 46.) – Lang, Orbán, Szalai A. – Botka (Varga R., 88.), Kleinheisler (Nikolics, 90.), Nagy Á., Szoboszlai, Fiola – Gazdag (Sallói, 67.), Sallai (Hahn, 89.).

A világbajnoki selejtezők európai I csoportjának állása:

1. Anglia 15 pont, 2 . Albánia 9, 3 . Lengyelország 7 (11–6), 4 . Magyarország 7 (10–9), 5. Andorra 3, 6. San Marino 0.

További mérkőzések: Anglia–Andorra 4–0, San Marino–Lengyelország később játsszák (20.45).

