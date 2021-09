Új szerelme segít talpra állni Babos Tímeának

Az első számú magyar teniszező, Babos Tímea nincs könnyű időszakon túl. Egy sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a tokiói olimpiát, ráadásul magánéleti problémák is hátráltatták. Most azonban minden jel arra mutat, hogy újra rátalált a szerelem, ráadásul a pályafutása is újra egyenesbe jöhet.

Ahogy a Blikk írja: a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, háromszoros világbajnok kiválóságot az év elején rögtön hatalmas csalódás érte, miután partnere, a francia Kristina Mladenovic visszalépett a sikert sikerre halmozó párosuktól, majd edzőjével, a monacói Thomas Drouet-val szakított. Ráadásul sérülések is hátráltatták, nem beszélve arról, hogy a koronavírust is elkapta.

Úgy fest azonban, hogy az élete jobbra fordult, és rátalált a szerelem. Babos ugyanis már fél éve együtt van az erőnléti edzőjével, Németh Zoltánnal, aki mindenben a támasza.

A szakmai hullámvölgy ellenére viszont a magánéletem nagyon jól alakul, hat hónapja vagyunk együtt a barátommal, aki közben az erőnléti edzőm is lett. A családomra, barátaimra, és most már Zolira is számíthatok, ami nyilván sokat segít feldolgozni a történteket. Zoli a sportberkekben nem ismeretlen, több kosárlabda- és focicsapatnál dolgozott erőnléti edzőként, így találkoztam vele. Mióta együtt dolgozunk – előbb voltunk egyébként egy pár, minthogy kialakult ez a munkakapcsolat –, kicsit átállt a tenisz specifikusabb mozgásokra, napi szinten képzi magát és azóta szenvedélyes amatőr játékos lett belőle.

Babos egyelőre bizonytalan a visszatérését illetően. Természetesen végzi a rehabilitációját, és mielőbb szeretne újra ütőt fogni a kezében.