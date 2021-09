Érmekre hajtanak a Szőnyi úton

Olimpiai bronzérmesekkel és csupán pár helyen átalakuló csapatokkal kezdik a BVSC-Zugló felnőtt vízilabdázói a 2021–2022-es idényt. Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke a szezonkezdő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a sikeres utánpótlás-nevelés mellett továbbra is cél, hogy az érmekért csatázzon a női és a férfiegyüttes is.

Tavaly csupán két klubnak sikerült a női és férfi vízilabda OB I-ben egyaránt a legjobb négy közé jutnia, ebből egyik a BVSC-Zugló volt. Végül mindkét csapat a negyedik helyen zárta a szezont, az előkelő helyezés biztosította azt is, hogy a nőknél Gyöngyössy Anikó és Leimeter Dóra, míg a férfiaknál Pásztor Mátyás bekerüljön az olimpiai keretbe. Mindhárman bronzéremmel tértek haza Tokióból.

A női csapatunk hosszú évek óta a bajnoki érmekért csatázik, 17 év után azonban a férfiak is csatlakoztak hozzájuk, amiben bár titkon bíztunk, mégis kisebb meglepetésnek számított a vízilabdás közegben ez a siker. Nagy öröm számunkra, hogy a nyári utánpótlás-világversenyek mellett az olimpián is képviselték a BVSC-t sportolóink, és a lányok történelmet írva először állhattak dobogóra ötkarikás játékokon, míg a férfiaknak 13 év után sikerült ez. Gratulálok ezekhez a szép sikerekhez! A bajnokságokban idén is szeretnénk, hogy csapataink az érmes helyezésekért legyenek versenyben

– mondta a sajtótájékoztatón Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke.

A vasárnap Prágában lezáruló férfi junior-világbajnokságon szereplő válogatottba Batizi Benedek és Mészáros Mátyás került be a BVSC-ből, továbbá Szabó Bence is ott volt a Csehországban negyedik helyen záró együttesben. A férfifelnőtt-csapat minimálisan alakul át, hiszen rajta kívül a korábbi válogatott kerettag, magyar bajnok Kardos Gergely igazolt haza Franciaországból, így ő váltja a távozó Szakonyi Dánielt, továbbá Sugár Péter és Gyenis Ádám távozott, Czigány Károly pedig visszavonult. Az érkezők táborát erősíti még Lantos István a KSI-ből.

A tavalyi szezonban sikerült bebizonyítanunk, hogy többre vagyunk annál hivatottak, mint hogy egy-két alkalommal elcsípjünk egy topcsapatot, ugyanis sikerült nekünk is azzá válnunk. Idén nem lehet más a célunk, mintsem az, hogy ezt a pozíciónkat megtartsuk, amivel a végsőkig megadjuk magunknak az esélyt, hogy az éremért játszhassunk! Idén is három sorozatban indulunk, a két hazai mellett újból sikerült kijutnunk a nemzetközi porondra is, ahol a vágyunk, hogy a tavalyi, hazai előrelépést követően idén ott is hasonló fejlődést legyünk képesek felmutatni. A keretünk képes arra, hogy ebben a sűrű versenynaptárban is stabil teljesítményt produkáljunk

– árulta el Kemény Kristóf vezetőedző.

A nőknél a visszavonuló klublegendán, Takács Orsolyán és az anyai örömök előtt álló Doroszlai Vandán kívül Koncz Hanna, Mihály Kinga és Ősz-Varga Lilla végleg távozott, míg Gasparics Kata és Kovács Kinga a III. kerülethez került kölcsönbe.

Kapusposzton nagy erősítés az UVSE-től érkező, Euroliga-bronzérmes és U20-as válogatott kerettag Kakas Krisztina, míg a centerként és szélsőként is bevethető, utánpótlás Eb ezüst- és bronzérmes Polák Zsófia a Szentestől igazol hozzánk. Rajtuk kívül az utánpótláskorú Krénusz Anna, Horák Zsófia és Kenderes Laura csatlakozik még a csapathoz, akik felnőtt kerettagok lesznek – számolt be a változásokról Petrovics Mátyás vezetőedző. – Három fronton indulunk idén is. Itthon a bajnokságban és a kupában is az a célunk, hogy megtartva helyünket az élmezőnyben, érmeket nyerjünk. Az Euroligában pedig nagy vágyunk, hogy a csoportkörökből is végre tovább tudjunk lépni, de itt még nem ismerjük a mezőnyt. Alaposan megfiatalodott a keretünk, a csapat közel felét utánpótláskorú játékosok alkotják. Kiemelendő célunk még az, hogy folytatva a hagyományokat mind a felnőtt-, mind a korosztályos válogatottakba továbbra is sok játékosunk kerülhessen be

– tette hozzá a szakember.

A női bajnokság az utánpótlás-világversenyek miatt csak októberben kezdődik, a férfiak viszont már a héten megkezdik a szezont. A BVSC szombaton a Miskolcot fogadja a Szőnyi úton 17 órától, ami egyben záróprogramja is lesz a reggel 10-kor kezdődő BVSC Opennek, ahol megismerkedhetnek az érdeklődők a szakosztályokkal, valamint a klub olimpikonjaival és paralimpikonjaival is találkozhatnak.

(Borítókép: Szatmáry Kristóf. Fotó: BVSC)