Javult a magyar válogatott játéka, legyőztük Andorrát

Nem volt egyszerű dolga a magyar csapatnak, hiszen két vereség után kellett talpra állnia. Amikor Marco Rossi szövetségi kapitány több mint egy órával a kezdés előtt kijött a pályára, hatalmas tapsvihar fogadta. A szurkolók ezzel is támogatásukról biztosították az egész csapatot.

Gulácsi Péter sérülés, Willi Orbán pedig eltiltás miatt nem állhatott az olasz szakember rendelkezésére, Szoboszlai Dominik viszont nem ment vissza Lipcsébe, Szalai Ádám pedig egymás után produkálta a negatív teszteredményeket, így ő ismét pályára léphetett.

A nemzeti tizenegy a Dibusz – Fiola, Lang, Szalai A. – Botka, Kleinheisler, Nagy Á., Schäfer, Schön – Sallai, Szalai Á. összeállításban kezdett, tehát az Albánia elleni kezdőcsapathoz képest négy helyen változtatott Rossi.

A mieink már a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeményezést. A harmadik percben Botka Endre került helyzetbe, de a Ferencváros védője az oldalhálót találta el. Néhány perccel később Sallai Roland kapott remek indítást, a Freiburg támadóját felrúgták a tizenhatoson belül, tizenegyes! A büntetőt a csapatkapitány, Szalai Ádám higgadtan értékesítette, 1–0!

Nem volt könnyű dolga a magyar együttesnek, az andorraiak a tőlük megszokott, agresszív stílusban védekeztek. A 17. percben Schön Szabolcs eresztett el egy hatalmas bombát 25 méterről, de a vendégek kapusa résen volt, szögletre ütötte.

A sarokrúgás viszont már bent volt: Sallai pöckölte oda a labdát Schönnek, aki középre ívelt, Botka pedig a kapuba fejelt, 2–0!

A félidő közepén ismét Botka került helyzetbe, elesett a tizenhatoson belül, de a játékvezető ezúttal továbbot intett. A kétgólos hátrányban Andorra feljebb tolta a védekezését, igyekezett még a magyar térfélen labdát szerezni, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

A félidőig nem változott az állás, 2–0-s eredménnyel mehettek pihenni a csapatok. A szünetben Rossi kettőt cserélt, Szoboszlai Dominik és Sallói Dániel érkezett Sallai Roland és Kleinheisler László helyére.

Szembetűnő a pontrúgásaink sokszínűsége is és jót tett a csapatnak Szalai Ádám visszatérése, újra van igazi vezér a pályán. Az andorraiak a kapott gólok után feljebb tolták a védekezésüket, ezt is jól használtuk ki, a mögöttük kinyíló területekre jól indultunk be és többször mögéjük kerültünk.