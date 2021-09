Marco Rossi kikelt magából a meccs utáni sajtótájékoztatón

Az első fél óra után joggal gondolhattuk, hogy eldőlt a mérkőzés, mert addig nagyon jól játszottunk, több helyzetünk is volt, de 30 perc után úgy kezdünk játszani, mintha elfelejtettük volna, mi történt Anglia ellen. Azon a meccsen az 55. percben – miután gólt kaptunk – kezdtük elfelejteni, amit taktikailag megbeszéltünk. A csapat most is tudta, mit kell tennie, de hogy ezt miért nem tették meg a játékosok, azt át fogjuk beszélni. Nem lehet négyszer-ötször úgy érkezni a tizenhatoson belülre, hogy nem tudjuk kihasználni a lehetőségeinket. Túl sokszor hibáztunk az ellenfél tizenhatosán belül, olyan hibák is becsúsztak, amik minket hoztak zavarba

– kezdte még viszonylag higgadtan a sajtótájékoztatót Rossi.

Fontos, hogy tisztázzuk, ki az, aki hajlandó végrehajtani az utasításaimat. A következő mérkőzés után nem akarom azt hallani, hogy miért hívtam be őt és őt, őt pedig miért nem. Azért, mert nem teljesíti, amit elvárok. Három nap telt el az Albánia elleni meccs után. Nem érdekel, hogy a klubok mit várnak el a játékosoktól. Persze, tudom, hogy oda is tartoznak, és ezt tiszteletben kell tartani, de a válogatott edzőtáborában nem az egész napjukat kell ennek szentelni. Itt azzal kell foglalkozni, amit én mondok. Vagy megteszik, amit kérek, vagy nem hívom be őket, vagy én távozom

– fogalmazott a szövetségi kapitány, az embernek pedig akarva-akaratlanul eszébe jut közben Giovanni Trapattoni emlékezetes kiborulása 1998-ból.

Ha bárki azt hiszi, hogy ügyesebb lett az utóbbi néhány napban, mint bármelyik topjátékos, akkor téved. És itt nem felelősöket keresek, hiszen én vagyok ennek a hajónak a kapitánya. Nem teljesítettünk jól, ezért én vagyok a felelős. De ha kritizálják a csapatot, csak akkor védem meg a játékosaimat, ha teljesítik, amit elvárok tőlük. Valakinek vállalnia kell a felelősséget

– szögezte le világosan a kapitány.

Ami a szurkolókat illeti, úgy hiszem, nagyszerű hangulatot teremtettek. Sajnálom, hogy az utolsó 15 percben izgulniuk kellett, hogy Andorra ne találjon be, és ez elfogadhatatlan. Egészen más hozzáállásra volna szükség, máshogy kellett volna viselkednünk a pályán

– mondta az olasz szakember.

Hat nap alatt megváltoztak a dolgok, fordult egyet a világ. Mi voltunk a nagy hősök, pedig hányszor mondtam, hogy két lábbal álljunk a földön… Most pedig jogosan ér minket kritika. Hívjunk be olyanokat, akik korábban itt voltak? Azt hívom be a keretbe, aki megfelelő, nemzetközi szinten is helytálló teljesítményt tud nyújtani. Szép kis születésnap…

– sóhajtott az éppen ma (csütörtökön) 57 éves Rossi.

Három évvel ezelőtt, szeptemberben úgy érkeztem ide, hogy a Nemzetek Ligája harmadik divíziójában szerepelt a válogatott, most az elsőben vagyunk. Kijutottunk az Európa-bajnokságra, amit soha nem hősiesnek, inkább méltónak aposztrofáltam, mert elértük, hogy nem kell szégyenkezniük a szurkolóknak. Ami viszont most történt, amiatt szégyellem magam. Mit mondjak? Öngyilkos nem lehetek, családos ember vagyok

– fakadt ki Rossi.

Tudjuk, hogyan kell játszani nagy csapatok ellen. Kérem, ne kérjék, hogy támadófutballt játsszunk Anglia ellen. Andorra ellen megvoltak a lehetőségeink, de pocsék volt a helyzetkihasználásunk. Többet hibáztunk, mint a három Eb-meccsünkön összesen. És ma Andorra volt az ellenfél… Lehet, nincs elég figyelem és koncentráció, illetve volt, aki elfáradt. Szalai Attila például sokat hibázott, de ő mindenhol 90 percet játszik, a klubjában és itt is. Erős, alázatos, jó képességei vannak, de neki is ki kell pihennie magát.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

EURÓPA, I CSOPORT, 6. FORDULÓ

Magyarország–Andorra 2–1

Budapest, Puskás Aréna. Vezette: Obrenovic (szlovén)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Fiola, Lang, Szalai A. – Botka (Tamás M. 90.), Kleinheisler (Szoboszlai – a szünetben) Nagy Á. (Gazdag 65.), Schäfer, Schön (Nikolics 74.) – Sallai (Sallói – a szünetben), Szalai Á. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ANDORRA: I. Álvarez – San Nicolás, Llovera, Emili García, Alavedra, M. García – Aláez, M. Vieira (C. Martínez 76.), Cervós (A. Martínez 76.) – Pujol (Lima 80.), R. Fernández (V. Bernat 80.). Szövetségi kapitány: Koldo Álvarez

Gólszerzők: Szalai Á. (9. - tizenegyesből), Botka (18.) illetve Llovera (82.)

