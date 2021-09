Belmondo csodálta Papp Lászlót, bort is kapott tőle ajándékba

Ahogy az Index is megírta, 88 éves korában elhunyt Jean-Paul Belmondo. A francia színészlegendát csütörtökön búcsúztatták és ma temették el Párizsban.

Mielőtt színésznek állt volna, bokszoló is volt. Úgy vélte: az ökölvívás a szegények játéka, noha verejtékkel és vérrel írják, valamint a sportág az izom és az ész játéka. A pályafutását 1962-ben fejezte be, majd fordult a színészethez, de előtte még edzőnek állt a kedvelt sportágában.

Most Papp László fia idézte fel a Borsnak, hogy annak idején ajándékot küldtek Belmondónak, ugyanis a francia színész rendkívül nagy rajongója volt a legendás magyar sportolónak. Korábban arról is szót ejtett, hogy lenyűgözte a néhai háromszoros olimpiai bajnok, Papp László gyorsasága és ütőereje, valamint a technikája, és egyenesen példaképnek tartotta.

Az egész család kedvence volt, apám két meccsét személyesen is megtekintette. Egy díszcsomagolású magyar bort is küldtünk neki. Az 1958. decemberi 15-i, párizsi találkozója után bemutatták őket egymásnak, sajnálom, hogy erről nem készült fénykép, majd Belmondo később Madridba is elutazott miatta. Remélem, az ajándékba küldött borunkból a filmszínész azért ivott egy-két pohárkával. Amúgy apám boksztudását értékelték a nemzetközi színészvilág más nagyjai is, a német James Dean-nek becézett Horst Buchholz, és az osztrák Nadja Tiller is miatta váltott belépőt bécsi találkozójára