Milák Kristóf új edző keze alatt folytathatja

Amióta hazatértek úszóink a tokiói olimpiáról, sportági berkekben forró téma az olimpiai arany- és ezüstérmes Milák Kristóf további sorsa. Nyílt titok, hogy nem felhőtlen a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartójának viszonya edzőjével, Selmeci Attilával, mintha elfáradt volna a kapcsolatuk. Most úgy értesült az Index, hogy az úszó Petrov Árpáddal folytatja a szakmai munkát.

Elöljáróban le kell szögezni: mindent, amit eddig elért Milák Kristóf az úszósportban – az olimpiai arany- és ezüstérmet, a világcsúcsot, a vb- és Eb-győzelmet – annak az edzőnek köszönheti, aki már Érden és most a Honvédban is a mestere volt: Selmeci Attilának.

Csakhogy Milák nem tartozik a könnyű emberek közé, ezt Selmeci is hangsúlyozta, mint ahogy azt is, hogy az együtt töltött és végigdolgozott évek triplán számítanak. Talán ezért is terjedt el, hogy esetleg megszakadna kettejük munkakapcsolata, és az olimpiai bajnok mással képzeli el a jövőt.

A híreszteléseket alátámasztani látszott, hogy Milákkal gyakorlatilag senkinek – sem a szövetségnek, sem klubjának, a Honvédnak, sem edzőjének, sem menedzserének – nem sikerült kapcsolatba lépnie az elmúlt egy hónapban.

Az Index viszont megbízható forrásból úgy értesült, hogy megvan az úszó új edzője, legalábbis elkezdődtek már a tárgyalások Milák Kristóf és Petrov Árpád között. Arról is értesültünk, hogy Milák edzőváltása nem járna klubváltással, az úszó marad a Bp. Honvéd kötelékében.

A korábban Svájcban dolgozó Petrov Hosszú Katinkát készítette fel a 2019-es kvangdzsui világbajnokságra, és tette ezt olyan sikeresen, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknő megnyerte Dél-Koreában a 200 és a 400 méteres vegyesúszást.

Ha valóban egymásra talál Milák és Petrov, abból akár további sikerek sülhetnek ki, bár úgy tudjuk, a szövetségben annak örülnének a legjobban, ha folytatódna az olimpiai bajnok és Selmeci Attila együttműködése.

Napokon belül kitisztulhat a kép. Ami biztos, hogy Milák egyelőre nem vesz részt az ISL profi sorozatában, dacára annak, hogy Hosszú Katinka klubjának szerződtetett versenyzője.

(Borítókép: A győztes Milák Kristóf a 200 méter pillangóúszás döntője után az úszók országos bajnokságán a budapesti Duna Arénában 2021. március 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)