Hiába tért vissza hősként az Old Traffordra tucatnyi év után Cristiano Ronaldo, a feministák nem felejtenek. A Level Up nevű harci csoportjuk szombaton bérelt repülőgéppel elhúzatott egy molinót az Old Trafford felett – ahol éppen a Manchester United–Newcastle United Premier League-mérkőzés zajlott – a következő szöveggel: „Believe Kathryn Mayorga”, azaz Higgyetek Kathryn Mayorgának. Ő az a nő, akit a portugál sztár állítólag megerőszakolt még 2009-ben Las Vegasban.