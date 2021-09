Balatonfüredről vitték az ország jó hírnevét

Másodszor rendezték meg az úgynevezett stand up paddling (röviden SUP) világbajnokságot. Az első ilyen eseményre Kínában, a Sárga-tenger partján, Csingtaóban került sor 2019-ben. Egy szabadidős tevékenységből versenysporttá avanzsáló sportágról van szó, olyannyira, hogy a tervek szerint a 2024-es párizsi olimpián is szerepelhet a programban. De ennyire ne rohanjunk előre.

A SUP-ozáshoz egy deszkára és egy lapátra van szükség, no meg vízfelületre az evezéshez. Tó- és tengerpartokon egyre felkapottabb, szépen lassan versenysporttá nőtte ki magát. A szervezeti háttér is rendeződött, igaz, rögös úton. A versenyek lebonyolítására a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) és a Nemzetközi Szörfszövetség (ISA) is pályázott, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) végül előbbinek ítélte a nem olimpiai viadalok rendezését. Az ICF pedig még tavaly októberben kiválasztotta Magyarországot helyszínnek, Balatonfüred pedig kézenfekvő házigazdának bizonyult. Az adottságai tökéletesek, ráadásul egyebek mellett a 2017-es vizes világbajnokságon is bizonyította, hogy képes magas színvonalon megrendezni egy nemzetközi sporteseményt.

A hétvégén lezajlott SUP-világbajnokságon sem volt ez másként, ahol a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) is bizonyította rátermettségét.

Csütörtöktől vasárnapig zajlottak a versenyek a város szívében, a híres Tagore sétánynál. Valódi világbajnoki atmoszférát varázsoltak a szervezők a Balaton partjára: többek között kivetítő, helyi műsorközlő, élő televíziós közvetítés, zenés rendezvények is várták a kilátogató szurkolókat. Akikből akadt bőven: az egészen kicsi gyerekektől kezdve a nagyszülőkig minden korosztály képviseltette magát a vízparton.

Ahogy a Balatonban is: junior, felnőtt, valamint masters korcsoportokban is osztottak világbajnoki érmeket, technikai, sprint és hosszú távú versenyszámokban egyaránt. Szombaton és vasárnap a talán legizgalmasabbnak ígérkező technikai viadalokat rendezték, minden korcsoportban több magyar indulóval. A nyárias időjárás kedvezett a versenyzőknek, mivel nem ritkán fordult elő, hogy egy-egy fordulónál valaki a vízben találta magát.

A férfiaknál a francia/új-kaledóniai Noic Garioud, míg a nőknél az amerikai Fiona Wylde bizonyult a legjobbnak a technikai számban a záró napon. Magyar érem is született vasárnap, a balatonfüredi közönség legnagyobb örömére.

A korábban gyorsasági kajakosként világbajnok Rasztótzky Eszter (női 40+) a sprint távhoz hasonlóan a technikai számban is második lett.

Ebben a kategóriában a német Susanne Lier végzett az élen, aki a női junioroknál induló spanyol Duna Gordillóhoz hasonlóan három számban – 18 km, sprint és technikai – első tudott lenni.

A magyar szövetség SUP-szakágvezetője, ifj. Foltán László az MTI-nek elmondta: a csapatversenyek során hat érmet szereztek a magyarok, köztük egy aranyat. A győzelem még a pénteki, első döntős napon a 18 kilométeres férfi csapatversenyben jött össze, az ott harmadik Hasulyó Dániel, negyedik Hasulyó Brúnó, valamint huszadik Kövér Márton révén. A férficsapat második lett a technikai számban, a női csapat 18 km-en a második, a technikaiban a harmadik helyen végzett, miként bronzérmesként zárt a technikai számban a junior férfi és női együttes is.

A sportág második hivatalos vb-jén – amely csütörtökön kezdődött – ötven ország több mint ötszáz versenyzője vett részt, a magyar színeket 16 SUP-os képviselte. Világbajnokságot legközelebb 2022-ben, a lengyelországi Gdyniában rendeznek.

TECHNIKAI SZÁM, FÉRFIAK

Noic Garioud (Franciaország/Új-Kaledónia) 4:46.15 perc Connor Baxter (Egyesült Államok) 4:57.98 Itzel Delgado (Peru) 5:02.34

NŐK

Fiona Wylde (Egyesült Államok) 5:34.55 p Esperanza Barreras (Spanyolország) 5:43.66 April Zilg (Egyesült Államok) 5:49.71

...18. HORVÁTH NOÉMI 5:53.65

(Borítókép: A balatonfüredi SUP-világbajnokság vasárnapi futama. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)