Nem túlzás: a glória mentette meg Hamilton életét

Szerencsétlen eset volt, ha nincs ott a glória, nagyobb baj is történhetett volna, hiszen Verstappen kereke a pilótafülkében landolt volna. Bár az F1-es autók könnyűek, de látva a felvételeket, Hamilton nagyon súlyos nyaksérülést is szenvedhetett volna, legrosszabb esetben pedig meg is halhatott volna