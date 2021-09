Janka mesterhármassal tarolt a Szuperliga-döntőn

A budafoki Molnár Janka még csak 10 éves kislány volt, amikor bekerült Bartha Attila csoportjába, így akkor az atlétapalánta és a testnevelőtanár-edző sem sejthette, hogy közös munkájuknak mi lesz az eredménye. Négy évvel ezelőtt azonban már mind a ketten megbizonyosodhattak arról, hogy nem dolgoztak hiába, mert a fürgelábú és tanulékony Janka bronzérmet nyert az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 400 méteres döntőjében. A budafoki műhely reménysége egy évvel később, még mindig csak 17 esztendősen ugyanebben a versenyszámban az első országos bajnoki győzelmét is kivívta, amiből a tapasztalt szakemberek arra következtettek, hogy Janka számára ez még csak a kezdet, a java ezután következik.

Nem fogtak mellé

Aki így látta a BMTE atlétájának a jövőjét, az nem fogott mellé. Janka a tavalyi bajnoki duplázásával és az idei debreceni győztes futásával immár négyszeres magyar bajnok, legjobb számában, a 400 méteres gátfutásban pedig az U23-as korosztály európai rangsorának hatodik helyezettje.

Csoda, hogy idén egyéni csúcsokat javítva egész jó évet zárhatok, mert tavaly a járványveszély miatt megtorpantam a fejlődésben, elvesztettem az erőm javát, és a versenyzésből is kiestem. Nem mehettünk ki a pályára, a konditermeket sem látogathattuk, de szükségmegoldásként még Attila bácsi iskolájának tornatermében sem edzhettünk. Maradt a Dunapart és a Kamaraerdő, ahol futni ugyan lehet, de vágtázni már csak bajosan, erősíteni pedig végképp nem. Amilyen balszerencsés vagyok, idén, amikor már egész jól felhoztam magamat, tavasszal engem is megtalált a COVID-vírus, másfél hétre le is döntött a lábamról. Ezen is túltettem magam, de a háromhetes olaszországi edzőtábor végén mégsem éreztem úgy magamat, mint aki a feladatát jól teljesítette. Engem is meglepett, hogy nem sokkal később a tatabányai nemzetközi versenyen 56.19 másodperces idővel U23-as rekordot sikerült javítanom a 400 gáton, még inkább az, hogy egy nappal később Veszprémben 23.95-tel a 200 síkon meg egyéni csúcsot döntöttem. Ehhez már erő és állóképesség is jócskán kellett – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a 20 eszendős atlétanő, akire azért is büszke az edzője, mert szorgalmas és kiszámítható társ az edzésmunkában.