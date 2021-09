Volt edzője szerint Milák Kristófból hiányzik az alázat

Milák Kristóf fantasztikus teljesítményt nyújtott a tokiói olimpián. A 21 éves úszó aranyérmet szerzett 200 méter pillangón és ezüstöt 100 méter pillangón.

Az ember azt gondolná, hogy ilyen teljesítménnyel a háta mögött minden a legnagyobb rendben van, csakhogy tudni lehetett, nem volt felhőtlen a viszonya Selmeci Attilával, az edzőjével, aminek az lett a vége, hogy az edző és a tanítvány útjai szeptemberben elváltak, és Selmeci helyét Virth Balázs vette át.

Kvangdzsuban én sem akartam hinni a szememnek, amikor felnéztem az uszoda órájára. A világbajnoki győzelme, a Michael Phelps megdönthetetlennek gondolt csúcsát felülmúló világrekordja óta bomlott meg valami, azóta változott meg Kristóf

– mondta azzal kapcsolatban Selmeci Attila a 24.hu-nak, hogy mikor kezdett el megromlani a viszonya a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartójával.

A 63 éves edző – aki nyolc éven keresztül dolgozott Milák Kristóffal – arról is beszélt, hogy az úszózseniből hiányzik az alázat, mert az igazán nagy sportolókra jellemző, hogy nemcsak emberileg, hanem a sportágukkal, az edzőjükkel, a társaikkal és a környezetükkel szemben is azok. Emiatt nem is volt egyszerű a közös munka, az edzőnek pedig sokat kellett nyelnie.

Selmeci ugyanakkor boldog, hogy elérték a közös célt, az olimpiai aranyat, és sikerült a tanítványát a világ tetejére juttatnia.