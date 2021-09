Kiskaput keresett az oltásellenes NBA-sztár, de pórul járt

Hiába kért a ligától felmentést Andrew Wiggins, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Golden State Warriors játékosa, amíg nem oltatja be magát, nem léphet parkettre a hazai mérkőzéseken.

New York és San Francisco állam szabályai szerint a profi sportolók csak akkor játszhatnak hazai pályán, ha be vannak oltva koronavírus ellen. Ez alól kivételt jelenthet, ha valaki egészségügyi vagy vallási okokból nem oltakozhat. Andrew Wiggins, a Golden State Warriors kiscsatára utóbbira hivatkozva kérte az NBA-t, hogy tekintsék kivételnek őt is, ám a liga megtagadta ezt – írja az ESPN.

Az NBA közleményében szűkszavúan úgy fogalmaz, elutasítja Wiggins kérelmét, és addig nem játszhat a GSW hazai mérkőzésein, amíg nem teljesíti San Francisco oltással kapcsolatos előírásait. Az állami egészségügyi intézet úgy rendelkezett, hogy a nagy létszámú beltéri rendezvények látogatásához mindenkinek kötelező az oltás 12 éves kor fölött.

Az oltatlan játékosok egyébként pályára léphetnek az NBA-ben ebben a szezonban, de edzésnapokon, az utazások napján és meccsnapokon is tesztelni kell őket. A helyi szabályok miatt a New York Knicks, a Brookly Nets és a Golden State Warriors játékosainak szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük, hazai környezetben csak akkor játszhatnak, ha be vannak oltva. Ugyanakkor a vendégcsapatokra ez nem vonatkozik, közölte az NBA.

A liga az előszezonban megegyezett a szereplőkkel, hogy mindenkinek kötelező beoltatnia magát, kivéve a játékosoknak. Közöttük egyébként az elmúlt idény végén mintegy 85 százalékos volt az átoltottsági arány, ami sajtóhírek szerint tovább növekedett azóta.

Az NBA új szezonja október 19-én rajtol.

(Borítókép: Andrew Wiggins pacsizik Steph Curryvel. Fotó: Lachlan Cunningham / Getty Images Hungary)