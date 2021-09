Előkerültek az olimpiai bajnok ellopott érmei

Előkerültek Jelena Vesznyina olimpiai érmei, amelyeket két hete loptak el a Moszkva környéki házából – adta hírül az MTI. A tolvajok a 35 éves orosz teniszező érmeit a település egyik hatósági épületénél hagyták, csokoládé és bocsánatkérő levél kíséretében. A tettesek, akik a sportoló nagy rajongóinak tartják magukat, állítólag nem tudták, kit raboltak ki.

Vesznyina korábban arról számolt be, hogy akkor törtek be hozzájuk, amikor férjével vacsorázni voltak, és az érmek mellett más ékszereket is elvittek a széfből. A tetteseknek nem volt nehéz feladatuk, a pár ugyanis nem kapcsolta be a riasztót a házban.

A teniszező 2002-ben kezdte pályafutását, párosban volt világelső is, valamint négy Grand Slamet nyert, míg női párosban a 2016-os riói olimpián aranyérmet szerzett, a tokiói játékokon pedig ezüstérmet vegyes párosban.