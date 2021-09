Dárdai Pál akár még tíz évig is a Hertha edzője lehet

Bobic többek között arról is beszélt, hogy Dárdaival személyesen ült le, miután a magyar vezetőedző három vereség után úgy nyilatkozott, hogy nem ragaszkodik a kispadhoz. A klubmenedzser elárulta, az eset után világos beszélgetést folytattak, és megegyeztek, hogy a Hertha egysége a legfontosabb, a jövőben is ezt kell szem előtt tartaniuk.

Bobic hozzátette, először a klubon belül, majd nyilvánosan is foglalkoztak az esetleges menesztés kérdésével, de ahelyett, hogy megköszönték volna Dárdai munkáját, megbeszélték a dolgokat, és tisztázták a helyzetet.

Dárdainak négy teljes idénye volt korábban a berliniek kispadján, egy hetedik, egy hatodik, egy tizedik és egy tizenegyedik hely a mérlege. A csapat hat forduló után jelenleg a 12. helyen áll.

– mondta Bobic.

Edzőváltásról azonban egyelőre nincs szó, még akkor sem, ha a Hertha 6–0-ra kikapott a hétvégén az RB Leipzigtól.

Személyesen is elmondtam neki, nyilvánosan is elmondom: Dárdai Pálon múlik, hogy meddig marad edző. Ez akár tíz év is lehet. Végső soron minden azon múlik, hogy milyen munkát végez